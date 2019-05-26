【LEH】日牌袈裟KESA布袋　低調地體現出日本侘寂的美學與精神

多得與快餐店的型格廣告，Juno麥浚龍近日再次成為城中熱話，提起這集導演、歌手、演員才藝於一身的創作人，他獨到的衣著品味每每使人留下深刻印象，穿在身上的衣飾，不會是當時得令的潮流單品，也甚少是尊貴豪華的奢侈品牌，反而那些名不經傳，只會活躍在Avant-garde派系的服裝單品，卻偏偏得到大師他的歡心，随心所欲的闊袍大袖，氣隨意轉的禪學韻味，才是其時裝哲學中的不朽精髓……

Juno麥浚龍的禪式美學自成一派，叫人可遠觀而不可褻玩。（網上圖片）

這類禪味服飾品牌在香港雖然不會大行其道，但在日本卻是一股不容忽視的勢力，由早年的0044、Limi Feu、Roundabout、YAECA，再到近代的Dulcamara、Yantor與Yuta Matsuoka，都是一些漠視Logo和流行度，而只會致力在布料和輪廓之上加以發揮的製作單位，是為可以歷久嘗新，著用一世的品牌。

LEH袈裟KESA布袋，定價$2,080，mediun rare時裝店有售。（mediun rare）

而向來鍾愛禪意服裝的日本品牌LEH，新季就推出了一款一見難忘的袋款：袈裟（KESA）BAG，顧名思義即是參照僧侶布袋製作而成的包包，分為黑、白、墨綠3種配色，外部以COTTON 97%、 POLYESTER 3%的物料結構製造，確保輕巧度高，也持久耐用，配以貼服的剪裁輪廓，以斜孭袋的方式披掛在身上，外觀有如披了一條圍巾頸子，頗具一種風霜樸面的民族或宗教風情。

斜孭袋披掛在身上，外觀有如披了一條圍巾於頸子上，容易Mix & Match。（kyotoin-store）

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不過既然是出自日本設計師手筆，LEH這個袈裟包當然有自成一派的特別之處，較之傳統僧侶包袋口無縫開放的設計，LEH袈裟BAG特設了三重索帶、索扣設計，先在袋口位置加上索帶扣，以方便用家穩固包裹內部盛載的東西，至於布袋左右兩側膀帶位置同樣設有索帶，用以調節膀帶的鬆緊程度，成功為古典類單品，增添現代化的實用性。此外，為進一步彰顯日系時裝對細節度之注重，包袋內襯設計剛好與外部的樸素淨色相反，以民族風情或迷彩圖騰布塊縫紉其中，如斯一內一外，一繁一簡的對比結構，的確別具品味和理念，值得一讚。