專訪Stone Island掌舵人Carlo Rivetti：只能說這一切都是幸運？

Stone Island自1982年創立至今，從意大利萌芽，到足球世界的次文化，走過37年後，現今已發展成一個享負盛名的國際品牌。 品牌掌舵人Carlo Rivetti說：「只能說這一切都是幸運。」或許這不是運氣，世界沒有事情是偶然發生，事出必有因，因為運氣也是實力的一種。

Stone Island掌舵人Carlo Rivetti（黃寶瑩攝）

Stone Island創辨人Massimo Osti於1983年創立品牌（網上圖片） 回溯品牌歷史故事，創辨人Massimo Osti於1983年創立Stone Island，以探索實驗性染色技術及製衣方法而聞名。雖然他於1995年離開品牌，其後公司轉歸Carlo Rivetti和他的妹妹Cristina所擁有。基於太多事例證明，當品牌創辨人及設計師退出後，公司內部根基可能出現搖搖欲墜，甚至分裂等情況，但幸好品牌被一男子掌握在手中，那就是目前Stone Island掌舵人Carlo Rivetti，憑着他的遠見、堅持及聰慧的經營訣竅，多年來品牌仍然嚴格遵守原則，保持屬於它的價值。

Stone Island掌舵人Carlo Rivetti（黃寶瑩攝） Stone Island是Carlo Rivetti的一切



「Stone Island是我的生命，也是一個演化過程，全部研發都是為了設計本身，還有我們只做男裝。自80年代起，品牌直至現今仍然是如此Cool，都是鑑於顧客發現了Stone Island，所以這些年來品牌一直維持著一致性方向。」表面上看似是服裝實驗室，今時今日經已發展成一個真正國際品牌，於全球享有數百名批發商，還有大批忠實粉絲。「一開始，只能說這一切都是幸運。1992年的意大利男人，他們喜歡Show Off，剛好品牌最重要價值就是這個徽章，當彼此遇見並發現對方身上的徽章時，他們自然就會有Connection，就如俱樂部般。」Stone Island衣服上的標誌性徽章，是該品牌識別碼，也是推動技術和創新面料的標籤，讓粉絲識別對方，更與足球流氓文化有著千絲萬縷的關係。

Stone Island衣服上的標誌性徽章，是該品牌識別碼。（黃寶瑩攝）

Stone Island是我的生命，也是一個演化過程。 Stone Island掌舵人Carlo Rivetti

Stone Island沉浸於歷史、文化和輝煌設計之中，該品牌一開始在歐洲受到追捧，後來更被英國球迷推廣其美學文化，而Stone Island完美地融入其中，採用實驗性及機能性推動設計。雖則談論Stone Island相關創新科技，幾乎都是陳腔濫調，因為他們向來都是不斷推動服裝技術的界限，從而創造出新鮮的產品，最重要是其他人都不會想得出的創新。「創新及物料研發都非常重要，從第一季我們已開始研發布料，開展新革命性製衣方法，最後得出的結果是，顧客喜歡我們的設計。記得有一次，我在米蘭店時聽見顧客問還有甚麼更創新的衣服？今時今日，我認為沒有太多人在探討創新及認真做資料搜集，就算現在我關注創新，那麼五年後呢？我必須保持樂觀，由於它不會無故暫停，皆因品牌還有大量空間去發展。」

「對於我來說，最重要歷史時刻絕對是90年代，當時我們使用機器把整件外套放入機器染色，這也屬於我們品牌故事，也是至今最重要的創新。假若你機會來參觀公司，你會發現全部工作都是人手製造的。」另外，經過多年努力成果，至今已研發超過6萬種染色方法：「你可以從品牌中找到任何顏色，我們研發了多種染色方法，也屬於品牌特顯創意的一環。其實每一季Stone Island也會研發新顏色，然後把染色配方寫在紙上，它能夠創造出新布料，給予我們無盡顏色，基本上是無限制的。」

Stone Island香港專門店（黃寶瑩攝）

Carlo Rivetti親自領軍設計團隊（網上圖片）

如何進一步推動Stone Island？

雖然Massimo Osti及Paul Harvey的貢獻不應被遺忘，但無可否認的是，該品牌認可度從未像現在如此強大，它不再只是停留於足球球迷的迷戀，近年亦顯著地獲得成功，這也要歸功於Carlo Rivetti：「這個責任不止是我、品牌，甚至還有朋友們，而顧客就是我們的朋友。我知道他們對品牌有所期待，盼望品牌創造更嶄新的設計，雖然這是壓力根源，但卻是Stone Island的責任，直至現時仍然為品牌感到非常自豪！」現今，更由他親自領軍設計團隊，設計師團隊共有十人，最年輕只有22歳，並來自世界各地，包括意大利、法國、巴基斯坦及英國等地。

Supreme與Stone Island持續合作，為品牌提升了知名度。（網上圖片）

我們沒有注意街頭時尚，是他們發現Stone Island。 Stone Island掌舵人Carlo Rivetti

​街頭時尚與Stone Island的關係



Supreme與Stone Island持續合作，為品牌提升了知名度。當問到街頭時尚對品牌有甚麼影響時，Carlo Rivetti則說：「從不會改變品牌本來的想法，就算潮流經常轉變，顧客仍然陪伴著我們成長。我們根本沒有注意街頭時尚，反而是他們發現了Stone Island，然後品牌就越來越受歡迎了。於80年代起家，我們擁有很多類似我這個年級的顧客，雖則近年多了年輕人光顧，不過品牌從來不改變自家系列，但我也感到非常高興，就算不同年代的人，原來也喜歡Stone Island的創作。」其實這兩個品牌走了很長的一段路，都發現自己正在走向陌生地方，兩者同樣面對挑戰：如何吸引更多觀眾，同時維持信譽及歷史背景，怪不得近年也經常互相「幫助」。當然，從商業角度來看，Stone Island有它的優點，但人們不禁要懷疑，新的顧客群中，品牌核心價值和歷史是否會被遺忘？就如Ice Jacket般，當遇到氣溫變化遇熱時，就會變色，Carlo Rivetti表示如果你明白，這就是品牌價值，未來我們需要更多成熟的新顧客。

另外，問到會否開設女裝系列，Carlo Rivetti則說：「我們不需要，因為不論是男或女，只要衣服能穿，誰會介意？我喜歡女生穿上男裝，這樣很美麗。不過，假若我們生意不好，那些生意人就會叫我開設女裝線了，哈哈！其實這也連繫至我們品牌背景，不做女裝、香水系列，只會不斷鑽研創新科技，這也不容易......」Stone Island於全球擴展，很大程度歸功於明星效應及街頭時尚的興起，但當中也存在著風險。「希望能夠維持品牌一致性，不論為自己、品牌或粉絲也好，也要保護Stone Island的DNA。如果出現甚麼錯誤，他們就會找我了！我不在意商業性，因為Stone Island每件衣服都是好衣服，它們不但是衣服，而是一件藝術品。」

與Carlo Rivetti大談品牌經後，可說他的堅持，帶動了Stone Island走向新紀元。

Stone Island

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