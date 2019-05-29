【SAINT LAURENT】Stranger Things男星代言　Bob Dylan變怪奇？

當大家仍在回味奇洛李維斯為SAINT LAURENT拍下《殺神》John Wick Style的廣告，品牌又有新廣告面世。 跟上次奇洛李維斯滄桑男人味大不同，今次換上《Stranger Things》未成年少男Finn Wolfhard，竟然令人回憶起一位傳奇音樂人。

自2016年Netflix首播《Stranger Things》（怪奇物語）後，至今依然是城中熱話，第三季快將於七月正式上映，除了科幻劇情令人著迷外，劇中那班小演員也是人們的焦點。事隔三年，雖然他們還是未成年，但已步入少男少女階段，其中飾演Mike Wheeler一角的Finn Wolfhard，最近獲SAINT LAURENT青睞，成為品牌新一輯廣告的主角。

Finn一夜之間變成叛逆型男（SAINT LAURENT） 近年，SAINT LAURENT男裝廣告代言人經常引起話題，《Stranger Things》跟Nike的聯乘，也不及今次Finn的廣告造型惹人談論。貫徹品牌充滿藝術感的黑白照片作主調，Finn換上SAINT LAURENT秋冬男裝系列，墨鏡、皮褸再配上簽名式緊身褲，散發出濃濃的Rock N Roll氣味之餘，也令人驚嘆Finn的可塑性如此高，一夜之間由冒險小子變身成叛逆型男，人氣媲美上回廣告的奇洛李維斯。

再細看Finn一身造型，隨即想起了傳奇Folk Rock音樂人Bob Dylan，Wayfayer式太陽眼鏡、黑色波點恤衫、窄腳牛仔褲與皮靴，都是典型的Dylan穿衣風格，還有那招牌蓬鬆的髮型，今次SAINT LAURENT以這廣告向這殿堂級楣教父致敬，也延續品牌的搖滾DNA。