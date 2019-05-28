【LOEWE】大象設計人見人愛　JW Anderson再將長鼻大耳配到手機殼

近年傳統老牌LOEWE被Jonathan Anderson重新顛覆，並以異想天開設計風格而聞名，進一步體現年輕化。 該品牌繼大象手袋、散紙包後，想不到LOEWE最新一季更帶來了「大象手機殼」。

LOEWE經典大象系列人見人愛（網上圖片）

LOEWE大象散紙包（網上圖片）

LOEWE與大象關係向來相當密切，曾與Samburu手工藝人合作，推出限量版刺繡大象手袋，讓工作室工匠將傳統珠飾應用手袋上，更把所有收入捐贈至大象危機基金（Elephant Crisis Fund）。品牌經典大象系列利用小牛皮製成，然後用人手折疊成大象形狀。這些可愛大象都極具魅力，再加上鬆軟耳朵、摺紙般褶皺及眼睛使人見人愛。

LOEWE經典大象手袋全由人手製造（網上圖片）

這個西班牙皮革品牌，除了經典袋款Puzzle、Flamenco、Hammock及Gate外，同時也設計出不同形狀的銀包及其他皮革製品，而動物系列可謂相當吸晴，其實除大象之外，他們還推出過兔子及熊貓的手袋、散紙包，原來它們誕生卻是一個意外。

回溯過去，品牌工作室工匠們，利用剩下碎皮革製造了一隻熊，然後再類似技術來製造其他動物，最後Jonathan決定專注於大象，其後更為這款手袋重新設計，最終變成如今的模樣，更把它們縮小設計成散紙包，提供多種顏色以作選擇。目前，LOEWE與Jonathan Anderson分別在Instagram上，發佈了最新一季將推出粉紅色大象手機殼，更問道：「我們還應該製作甚麼顏色？」大象手機殼即將到來，支持者亦在社交平台議論紛紛，反應極為熱烈，使這個大象手機殼成為一時佳話。也許在「機不離手」的一代，電話就如造型配件一樣重要，難怪近年各大品牌也搶攻手機殼市場。