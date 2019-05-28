【環保時尚】澳洲學者研究回收紡織品　循環造衫材料以外的新用途

工業發達除了為人類帶來便利，還為地球帶來各種各樣污染，影響著不同物種的生活環境。 因此，大家都正在尋求一個可達至circular economy（循環經濟）的方式，令不同產業達致可持續發展。

World Wear Project曾指出紡織業每年都消耗地球上5%的堆填區，20%乾淨水源因布料加工或染色而受到污染，在種植棉花的過程中亦用上大量有毒農藥及肥料導致環境問題，而植種出來的棉花又因在各種轉化過程中破損，導致未能物盡其用。時裝業貴為第二大污染源頭，同樣亦正在尋找其生存方式。時裝品牌推出各式各種的環保計劃、亦有不同設計師研究各種環保設計，務求令時裝產業變得更可持續。

澳洲Deakin University。（網上圖片）

澳洲Deakin University的團隊正研究一種把回收棉溶解並轉化成可供工業用的纖維素（cellulose）的方法。轉化而成的纖維素除了可以用來製作新衣服，還可以切碎並磨成有色粉末，用於布料染色之上，改變現時的染色方法，令用水量及污染減低。

團隊還計劃將這些纖維素應用在醫學範疇上，浴解棉的過程中會產生一種名為aerogels的物質，aerogels與人體關節軟骨組織結構十分相似，可用作代替關節炎患者的受傷關節軟骨。現時計劃仍在試驗階段，預計還需要三至五年時間才會正式推出。

香港方面同樣有不少為了令時尚變得更環境而存在的機構，如為大家重新設計舊衣的Fashion Clinic、售賣二手服飾的Green Ladies、還有把舊衫變新衫的G2G。G2G代表Garment to Garment，為市民提供將舊衣物變為紗線，再造新衣服的服務，還可以在G2G位於南豐紗廠的店舖觀看整個過程。