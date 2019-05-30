MoMA Design Store 8月尖沙咀開幕　6千平方尺全亞洲最大旗艦店

作為世界首屈一指的藝術博物館，全名The Museum of Modern Art的MoMA不但是流行文化愛好者的殿堂，更加是遊訪美國紐約必到勝地，只因許多藝術世界享負盛名的巨作：如梵谷《星夜》、畢卡索《亞維農的少女》、達利《記憶的堅持》以至啟發YSL的Mondrian《Broadway Boogie-Woogie》和Andy Warhol一系列普普藝術等等，正正收藏在MoMA之內，是為人類文明的寶庫。 不過就算未能夠踏進曼哈頓中城的正館，要領略藝術大師與MoMA的風采，對香港人而言也絕非天方夜譚，事關今日收到最新消息，MoMA Design Store今年8月，將會登陸尖沙咀K11 MUSEA。

MoMA是世界知名的藝術博物館。

MoMA Design Store是現代藝術博物館MoMA轄下的設計商店，於成立1932年（MoMA於1929年成立），當時是為世界上第一個專注建築和設計的策展部門。而隨着時代的推移，MoMA Design Store也漸漸拓展到零售領域，致力從MoMA館內和世界各地網羅優質的設計品，不過能夠被MoMA團隊看得上眼的作品並不多，只有合符八項設計條件，才能夠成為博物館所推廣的「優秀設計」，確保藝術愛好者縱然不能夠花費天價，購買藝術真品，但只要一踏足MoMA Design Store，就仍然可以尋找並接觸得到由優秀設計、藝術轉化而成的工藝品和生活家品，優雅輕快地將藝術融入生活之中。

目前還未有香港MoMA Design Store的實體店面照片流出，但已的是店內設計由建築設計公司Edge Design主理。（K11 MUSEA）

位於MoMA本館的MoMA Design Store原店。（MoMA ）

京都店。（網上圖片）

正是這種對藝術文化的高瞻遠足，使到MoMA Design Store向來在西方世界擁有崇高地位，近年也將熱潮傳入亞洲，先後於日本東京和京都開設分部，大受歡迎。而MoMA剛剛今日更正式宣布，將會於2019年8月在香港開設大中華區首間MoMA Design Store，位處同樣即將開幕的全新尖沙咀地標K11 MUSEA商場之內（留意K11MUSEA和大家熟知的K11是兩個地方來的），作為大中華第一間，本來就叫人興奮，但更重要是香港MoMA Design Store的佔地面積，將會多達6千平方尺，是為亞洲一眾MoMA Design Store最大型的一間，屈時將會主打世界各地最具啟發性的設計品以及代表博物館收藏設計品外，更會售賣一些唯香港區獨家的限量版設計品，連紐約本館也沒有，實在值得大家驕傲，也敬請留意《一物》之後的跟進與詳盡報道。