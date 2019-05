川久保玲接受WWD專訪　自爆CDG PLAY心心Logo靈感來自Lacoste？

貴為時裝世界首屈一指的巨人,COMME des GARÇONS設計師川久保玲可謂神龍見首不見尾,很少出席公開活動,也甚少接受傳媒採訪,就算有人曾經在日本街道上遇見並希望合照,太后本尊亦總是嬲爆爆咁拒絕,不過做得大師就是如此,要有這種拒人千里之外的威嚴,才叫霸氣。 不過近日川久保就少有地接受國外時裝媒體WWD獨家專訪,並難得地深度暢談許多議題,一些CDG鮮為人知的故事和資料,太后終於大開金口親自解答,Fans們務必關注。

雖然近年已叫做「多咗啲」,但要找到川久保玲接受採訪向來難過登天。(網上圖片)

COMME des GARÇONS目前有多少條支線?

整個訪問過程WWD特約編輯Bridget Foley與川久保玲大談了許多往事,其中一段Foley問川久保如何在美學與商業之間取得平衡,川久保就自言雖然很天真,但她起初的確只希望製作一些單純具創意和美學意義的服飾(原文:Purely on that most artistic level of the clothes),但漸漸她就意識到這個願景不設實際,皆因當代商業世界正是如斯殘酷,如是者,她就決定透過創立各式各樣支線Diffusion Line,來維持品牌的盈利,務求讓藝術成就最大的主線系列(即女裝COMME desGARÇONS和男裝的COMME des GARÇONS Homme Plus),能夠在不收商業約束下,繼續發揮創意。而川久保也表示,這類商業意義相對較高的系列,最早成立的正是COMME des GARÇONS Homme男裝線和在毛衣市場很受歡迎的Tricot系列,至於COMME des GARÇONS Shirt則是以開發「Easy to wear」的基礎服飾為己任,備受大眾歡迎。

COMME des GARÇONS Shirt賺錢能力之高應該不用置疑。(DSM)

Tricot Comme Des Garçons 。(CDG)

之後Bridget Foley也把握機會,問到川久保玲目前COMME des GARÇONS家族之中,連同主線和副線總並有多少條Lines,太后則罕有地正面回答:「一共有18條線」,雖然未有明言是哪18條,但對於CDG支持者已是莫大線索,事關坊間從來沒有明確共識,來指明CDG家族的主副線共有不少,不過也要指出,主副線的數目其實不時有所更改,因為好像COMME des GARÇONS TAO或COMME des GARÇONS Speedo等支線,從前人氣得很,現在卻經已停止生產了。

川久保玲親自講明,現在COMME des GARÇONS總共有18條主、副線。(網上圖片)

COMME des GARÇONS Play是不少CDG愛好者的入門系列。(Fragrantica)

COMME des GARÇONS Play心心圖案與Lacoste鱷魚仔的關係

此外,川久保玲也談及對人氣副線COMME des GARÇONS Play的創作經歷,指出當初成立Play的時候,乃是希望創造一個以符號為主調的品牌,設計性並非最重要,反而Symbol才是至高無上,川久保就從傳奇法國品牌Lacoste身上得到啟蒙和靈感,明白到在某些特定的情況下,一個優秀的標記可能會比設計本身來得更重要,所以她就下定決心,成立Play系列,誓要為品牌塑造出媲美Lacoste鱷魚仔Logo的專屬標記。而恰巧當時波蘭插畫家Filip Pagowski一直為COMME des GARÇONS主線繪塗鴉圖案,一次在提交工作作品之時候,川久保無意間看到這個心形圖像,就並心血來潮地將它改製成Play Line的Logo,最終大鳴大放至今時今日,因此川久保在訪問中也坦言:「Play心心眼圖案的出現,其實只不過是一個意外而已」,可見經典和偉大的意念或者作品,許多時都仿如天上流星一樣,可遇不可求。