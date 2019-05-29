川久保玲接受WWD專訪　自爆CDG PLAY心心Logo靈感來自Lacoste？

貴為時裝世界首屈一指的巨人，COMME des GARÇONS設計師川久保玲可謂神龍見首不見尾，很少出席公開活動，也甚少接受傳媒採訪，就算有人曾經在日本街道上遇見並希望合照，太后本尊亦總是嬲爆爆咁拒絕，不過做得大師就是如此，要有這種拒人千里之外的威嚴，才叫霸氣。 不過近日川久保就少有地接受國外時裝媒體WWD獨家專訪，並難得地深度暢談許多議題，一些CDG鮮為人知的故事和資料，太后終於大開金口親自解答，Fans們務必關注。

雖然近年已叫做「多咗啲」，但要找到川久保玲接受採訪向來難過登天。（網上圖片）

COMME des GARÇONS目前有多少條支線？

整個訪問過程WWD特約編輯Bridget Foley與川久保玲大談了許多往事，其中一段Foley問川久保如何在美學與商業之間取得平衡，川久保就自言雖然很天真，但她起初的確只希望製作一些單純具創意和美學意義的服飾（原文：Purely on that most artistic level of the clothes），但漸漸她就意識到這個願景不設實際，皆因當代商業世界正是如斯殘酷，如是者，她就決定透過創立各式各樣支線Diffusion Line，來維持品牌的盈利，務求讓藝術成就最大的主線系列（即女裝COMME desGARÇONS和男裝的COMME des GARÇONS Homme Plus），能夠在不收商業約束下，繼續發揮創意。而川久保也表示，這類商業意義相對較高的系列，最早成立的正是COMME des GARÇONS Homme男裝線和在毛衣市場很受歡迎的Tricot系列，至於COMME des GARÇONS Shirt則是以開發「Easy to wear」的基礎服飾為己任，備受大眾歡迎。

COMME des GARÇONS Shirt賺錢能力之高應該不用置疑。（DSM）

Tricot Comme Des Garçons 。（CDG）

之後Bridget Foley也把握機會，問到川久保玲目前COMME des GARÇONS家族之中，連同主線和副線總並有多少條Lines，太后則罕有地正面回答：「一共有18條線」，雖然未有明言是哪18條，但對於CDG支持者已是莫大線索，事關坊間從來沒有明確共識，來指明CDG家族的主副線共有不少，不過也要指出，主副線的數目其實不時有所更改，因為好像COMME des GARÇONS TAO或COMME des GARÇONS Speedo等支線，從前人氣得很，現在卻經已停止生產了。

川久保玲親自講明，現在COMME des GARÇONS總共有18條主、副線。（網上圖片）

COMME des GARÇONS Play是不少CDG愛好者的入門系列。（Fragrantica）

COMME des GARÇONS Play心心圖案與Lacoste鱷魚仔的關係

此外，川久保玲也談及對人氣副線COMME des GARÇONS Play的創作經歷，指出當初成立Play的時候，乃是希望創造一個以符號為主調的品牌，設計性並非最重要，反而Symbol才是至高無上，川久保就從傳奇法國品牌Lacoste身上得到啟蒙和靈感，明白到在某些特定的情況下，一個優秀的標記可能會比設計本身來得更重要，所以她就下定決心，成立Play系列，誓要為品牌塑造出媲美Lacoste鱷魚仔Logo的專屬標記。而恰巧當時波蘭插畫家Filip Pagowski一直為COMME des GARÇONS主線繪塗鴉圖案，一次在提交工作作品之時候，川久保無意間看到這個心形圖像，就並心血來潮地將它改製成Play Line的Logo，最終大鳴大放至今時今日，因此川久保在訪問中也坦言：「Play心心眼圖案的出現，其實只不過是一個意外而已」，可見經典和偉大的意念或者作品，許多時都仿如天上流星一樣，可遇不可求。