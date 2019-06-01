【死亡時尚】帆布、塑膠做壽衣　離開人世時也可以穿得有型又Camp

死亡是人必需經歷的事，但因死亡充滿未知，所以人類對此充滿著各種幻想，而大多都與黑暗、陰沉等負面形象拉上關係，葬禮服飾亦多為黑色。不過畢業於美國Parsons School of Design的時裝設計師Jingle Yu卻認為每個人都有權優雅地死去，並以自己所設計的衣服佐證，帶來一系列壽衣。

（Dezeen）

不論是生前抑或死後，人們都希望自己能夠端莊示人，但無論東方抑或是西方的壽衣，都擺脫不了固有的框框，均以簡單為主。若果你是渴求不平凡的人，不知Jingle Yu浮誇的作品能否滿足你慾望？

Jingle Yu的畢業作品「Die Fabulously」是一系列新穎的壽衣，讓人可以優雅地死去。系列以Drag Ball Culture（一種美國的地下LGBT文化）作為靈感，並以超身包裝食物的方式去製作，希望讓穿著者有被保護的感覺。

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系統每一件作品都別出心裁，用上的物料都不是日常生活中會穿著的。有盛滿水及潤滑劑的透明背心配放有檸檬的透明內褲，以及佈滿刷頭的膠拖鞋。「檸檬可以蓋過難聞的氣味，而刷頭就可以確保雙腳保持幼嫩柔軟」Jingle Yu說。而各個盛著水及潤滑劑的格子就是用膠袋封口機縫合。又有以帆布製成的連身衣，上面掛有顯示出不同文字的LED燈牌。還有印有福字及圓形圖案的雙人屍袋，紅黑相間，與不少傳統中國服飾的配色十分相似。長方形連衣褲以及全黑披肩等等設計都在系列之中。

除了希望打破人們對壽衣固有的印象外，Jingle Yu的作品也引起了對LGBT群體的關注。「不少跨性別人士在死後性別都被錯判。」而且他有一位跨性別的姑媽在死後被穿上中國傳統的男性壽衣，所以他希望所有人都可以優雅地死去（die fabulously）。