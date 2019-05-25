一張A4紙變出不熄蠟燭　日本設計師山中一宏創作出人人做得到作品

當蠟燭的燭芯燒盡時，火光也隨之然消失。究竟有沒有蠟燭可以做到是永恆不熄？ 若然看過日本設計師山中一宏（Kazuhiro Yamanaka）最新設計的作品《A4 Candle》，便能找到答案，而更叫人驚嘆的是這永恆蠟燭是以一張A4紙製成。

這支命名為《A4 candle》的設計作品，外表與普通的蠟燭沒大分別。（designboom）

設計師山中一宏認為蠟燭的壽命非常短促，為了延長其生命，他一直致力尋找更耐用的物料來取替本身的「蠟」。經過多番嘗試和實驗，他發現原來只需一張平日用來書寫或打印的A4紙, 再加上一個如硬幣般大小的電池LED，便可創作出一支無論風吹雨打也不會熄滅的蠟燭。

可嘗試隨意撕開「LED火種」旁的紙邊，看似更像真實的蠟。（designboom） 製作這支名為《A4 Candle》的蠟燭，除材料方便易取之餘，製法亦非常簡單。首先，將電池LED黏貼於紙張的邊緣位置，繼而再將紙張捲成圓柱體；因紙張與電池兩者接觸時，可有效激活燈光亮起，隨時隨地也可自製而成。若然嫌設計不物真實，與正在溶化的蠟燭還有點距離，山中一宏教路指可將「LED火種」旁的紙邊位置隨意撕走，看起來會與蠟燭相差無幾。

紙張方面，金屬紙、半透明紙、牛油紙、再造紙，甚至報紙，也可充當為蠟燭的材料，不需拘泥於其厚度、尺寸以及質量，只要是「紙」便可。可見設計師不單考慮到創意，更將可持續性的概念放置其中，「希望人們接過信件，閱讀後會將其二次創作，製成蠟燭。」

作品《Handkerchief Light》只用一個LED燈泡與一塊輕薄塑膠片而製（powerstationofart） 《A4 candle》的設計看似簡單，但意念與構想卻非常成熟。事實上，山中一宏從事家具設計、燈光設計、室內設計等範疇已多年，在英國成立的設計事務所同樣已有數年。除《A4 candle》外，還有其他著名設計，如用上反光板加置LED燈而成的《Collapsible moon》，看上來彷如月亮般，還可調節它的光暗，營造出家居不同的色調與氛圍；另一名作則是《Handkerchief Light》，將一個LED燈泡，巧妙地安放於一塊輕薄塑膠片的狹縫中，無須增添上其他配件輔助接合，令設計既能保持簡約，又不失美觀。

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山中一宏作品除了創意外，也甚受商業和藝術兩方面歡迎，曾於巴黎的時尚概念店Collette發售，又曾於日本Laforet、英國V&A等地博物館展出。