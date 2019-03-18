Off-White、Supreme一身都係！11歲烏克蘭潮童真係識Fashion？

相信有在關注潮流新訊的朋友們都知道潮童Leo Mandella，但比起處於青少年年紀的他，有另一位小小潮童更讓人驚艷。今天要跟大家介紹一位才十歲的男孩—— Ivan Zinko，媽媽是烏克蘭知名設計師Natasha Zinko，頂着一頭爆炸紅髮，全身上下穿着當季最火熱單品，總是帶着Ivan出席各大時裝周，站在一起的兩人，前衛中又帶有幾分溫馨，兩人的搭配不時創造衝突美感，出場絕對秒殺街拍底片。​

Ivan Zinko的媽媽是烏克蘭知名設計師Natasha Zinko（Instagram@natashazinko）

媽媽Natasha Zinko本身就是設計師，除了珠寶之外，同名品牌的觸角也延伸到服飾類，還和兒子一起打造新品牌Duo，身為倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院的學生， Natasha的穿着自然也有一套見解。

Ivan Zinko 從小受媽媽薰陶，沈浸在時尚、設計、潮流的世界裏。

按圖看看Ivan的日常生活和穿搭，了解他如何踏上潮童之路！▼

+ 2

或許有些人會說他是因為有錢等等，但不可否認的是他也為經營社交媒體付出不少努力，有將近十萬粉絲的帳號也非一蹴可幾，不過在這風起雲湧的網紅界，他要如何不被浪潮吹翻呢？

結語： 社交媒體當道，網紅夢人人有，潮童各個爭奇鬥豔，無非就是想要獲得多一點曝光率，但你們覺得這是否又是另一個以錢堆疊出來的幻象呢？細細解析Ivan的穿搭，你們覺得他是真懂潮流還是只是穿上最紅單品呢？不過值得一提的是，接近十萬粉絲的他，在網路上確實聲量很高。

延伸閱讀：

我願意等你長大！年僅 10 歲的他，潮流穿搭實在不輸給其他 Icon

想成為「型男」必看的穿搭提案！搭編傳授倫敦模特 Tommy 的 7 個小技巧給你！

原文：潮童只知道 Leo 就太遜了，新一代小霸主 Ivan Zinko 用囂張不羈的態度征服鏡頭！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】