Lady Gaga造型師Brandon Maxwell奪CFDA女裝獎　前第一夫人也愛他

每年的CFDA Fashion Award都是時裝界一大盛事，日前2019年度的頒獎典禮完滿落幕，向來備受關注的女裝獎項最終落在Brandon Maxwell身上，他擊敗其他候選人Marc Jacobs、Kate Mulleavy和Laura Mulleavy（Rodarte）、Rosie Assoulin及Sander Lak（Sies Marjan），成為優勝者。

CFDA女裝獎項落在Brandon Maxwell身上。（IG@brandonmaxwell）

Brandon Maxwell在2015年成立同名品牌，在短短四年間已經能夠打響名堂相信Lady Gaga功不可沒。回顧Brandon Maxwell在時尚界的故事，他最初是以造型師的身份進入時裝界，曾與《ELLE》、《Harper's BAZAAR》、《Teen VOGUE》、Uniqlo等知名雜誌和品牌合作。在2010年，他成為Nicola Formichetti的助手，而這亦可算是他事業的重要轉捩點。Nicola Formichetti曾為Lady Gaga設計不少經典造型，如其名曲《Telephone》中的造型就是由Nicola負責，而Brandon Maxwell亦因此而認識Lady Gaga，並在2012年成為Lady Gaga的御用造型師。

若果要數Brandon Maxwell為Lady Gaga打造的經典造型，今年Met Gala的禮服絕對當之無愧。（IG@brandonmaxwell）

若果要數Brandon Maxwell為Lady Gaga打造的經典造型之最，今年Met Gala的禮服絕對當之無愧。裙擺極長的桃紅色長裙原已噱頭十足，怎料Lady Gaga竟然來一招「金蟬脫殼」，而且是脫三次，一次過向大家展示四個造型。而除了Lady Gaga外，名人如Michelle Obama、Karlie Kloss、Meghan Markle等都是他的捧場客。

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說回Brandon Maxwell的品牌，風格充滿現代感及結構性，以簡約的線條打造出富有空間感的服飾，打造出新時代女性的感覺。早前，Brandon Maxwell更成為最新一季《Project Runway》的評審之一，向新的方向發展。