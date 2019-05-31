【紅爆IG】中央聖馬丁畢業生破格作品　巨型氣球漏氣瞬間變連身裙

求學時期可謂創意最澎湃的日子，沒有工作、商業與經濟等壓力，可以任意地天馬行空，將創意發揮到極緻。 剛舉行的Central Saint Martins畢業騷，有學生就將他的天橋演出變成魔法匯，一秒就令在場所有觀眾目瞪口呆，瞬間紅傳遍整個社交平台。

一個氣球怎樣變成一條裙？（IG@iam.alberrrt）

這位學生名為Fredrik Tjærandsen，來自挪威小市鎮Bodø，他曾於當地H&M做Sales，及後遠赴英國倫敦Central Saint Martins主修女裝設計，期間先後於J.W. Anderson、Craig Green、Louis Vuitton和BALENCIAGA工作或實習，全是講求工藝又注重創意的品牌，可能因而令他練出一身好武功，能在今年畢業騷中大展所長，成為全場焦點。

IG瘋傳的氣球裙短片：

話說Fredrik Tjærandsen開騷時，模特兒個個都是以大氣球包裹着身體列隊出場，色彩繽紛有如嘉年華般，現場氣氛已經好不熱鬧，不過好戲還在後頭，模特兒逐一將氣球放氣，本時球體形狀的波波，瞬間變成不同款式設計的連身裙，這秒間的形態轉移令人耳目一新，難怪引來全場哄動，掌聲不絕的同時，觀眾亦紛紛拿出手機拍下「歷史性」的變身一刻，之後就在IG廣傳，令Fredrik Tjærandsen的名字一夜之間紅遍時尚界。

Fredrik說這個系列是受視覺藝術家Roni Horn、音樂人Paul McCarthy和攝影師Andres Serrano啟發而來，當中所採用的橡膠物料是來自斯里蘭卡，並且由當地橡膠種植園取得。找到適合的物料後，他便著手設計如何令球體收縮後變成衣物，除了重視外觀的設計與美學外，還要顧及氣壓流動，他以自己做實驗品，經過反覆測試，親身感受多次「爆波」之痛，視乎氣球大細而定，控制到充氣時間由10鐘1小時不等，最終研發出這創意十足的氣球波波裙。

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早在氣球裙系列前，2015年時Fredrik已贏得L'Oreal Professional Young Talent Award Winner，他以《迷你兵團》（Minions）為創作靈感，然後創作出有趣又大膽的服飾。四年後，他再在畢業騷揚威，期待他真正踏足時尚產業後，仍然排除萬難，發揮出無窮創意，繼續為大家帶來「嘩一聲」的驚喜設計。