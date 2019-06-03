【FENDI】 品牌男女裝系列首度同台　移師上海向老佛爺作最後致敬

FENDI 2019-20秋冬早前於上海寶龍美術館上演，這被指是品牌最賦意義的系列之一。當中設計全跟老佛爺Karl Lagerfeld息息相關，這更是品牌首次將男女裝系列一同呈現，令全球關注。

FENDI 2019-20秋冬男裝及女裝系列一同於上海上演（FENDI）

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FENDI這場時裝騷有著多重的特別意義，首先是品牌史上第一次男女裝一起行騷，而Karl Lagerfeld 以「客座藝術家」的身份，跟Silvia Venturini Fendi 聯手帶來2019-20 秋冬男裝系列，至於2019-20 秋冬女裝系列則是老佛爺最終回設計；最後，今次是FEDNI自2007年後再一次來到中國舉行時裝騷，選址上海寶龍美術館，向老佛爺送上最崇高的敬意，藉此感謝這位傳奇人物過去五十四年為品牌的貢獻。

2007年FENDI在北京長城舉行時裝騷（VCG） FENDI董事長兼首席執行官Serge Brunschwig分享道：「之所以選擇在上海寶龍博物館，且首次將男女裝系列同場展示，以上舉動也是為了紀念Karl Lagerfeld的遺產。」而對於選址，他再作補充：「中國與品牌的關係，可追溯至2007年的長城時裝秀。我們可與這個偉大的國家一同慶祝如此獨特的時刻，品牌感到非常自豪。」面積達23,000平方米的寶龍博物館，內裏迴旋式的設計，摩登、極簡又極科幻，魅力非凡。

擁有十個大小展覽廳的寶龍美術館，雖然開業只有兩年，但短時間內已帶來不少精湛作品展，如趙無極、齊白石、吳冠中等舉世聞名的畫家，他們的作品曾於這美術館中展出；展館除藝術展覽外，亦是學術交流、藝術工作坊的重要據點，更被譽為現代及當代藝術的重要交流平台。而這次FENDI與博物館攜手合作向老佛爺致敬的系列，不但展現中西文化的完美結合，還將美術館成功推向國際時尚舞台。