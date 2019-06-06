【Carhartt WIP × Converse】全新簡約Chuck 70　不變幻才是永恆

雖然在這個機能風潮主宰時裝界的世代下，仿如SALOMON、HOKA ONE ONE以至all in等Functional鞋履單位，聲勢如日中天，但其實對這些外型「大大嚿」，用色又「鬼五馬六」鞋款抗拒的人，仍然大有人在。所以有時事情就係如此簡單，鍾意就鍾意，唔鍾意就唔鍾意，無謂為左一時三刻、轉眼即逝的潮流，而屈就地穿一些自己打從心底不喜歡的東西，時裝的好玩處，或高貴的地方，從來都不是如此。

日本版HOKA ONE ONE最近紅得發紫。（Highsnobiety）

何況鍾愛本物風或Old School風格的人，就算坊間表面上盡是Dad Shoes和山系跑鞋，其實要找到切合自身品味的新單品仍然多的是。例如Carhartt WIP和Converse這對歷史悠久的美國黃金組合，今日6月6日就引爆了另一單轟動的合作企劃。

Carhartt WIP × Converse Chuck 70。（Highsnobiety）

以Converse經典型號Chuck 70作為基軸，打造一式二款Collaboration，叫好此道者興奮莫明。系列貫徹Carhartt WIP的實用主義，沒有整色整水的所謂前設計，亦未見嘩眾取寵的搶眼元素，兩款Crossover鞋款，同樣遵循傳統，以帆布製造，再於鞋舌位樸實地加上Carhartt WIP商標，第一款以Woodland Camouflage Pattern迷彩圖案作主題，它可是源自ERDL Pattern的一種圖騰，自1981年開始先後被US Army Service、US Navy及US Air Force等美國軍事部隊所應用；至於另一款純色"Brown Duck"則再簡約得多，Brown Duck是一個美國常見的鳥類，今次設計團隊就將這種鳥類獨有的啡色注入鞋子之中，理念雖然簡單，卻極盡經典，完全無懼時間考驗，即便著上6、7以上仍然富有格調，絕不落伍，這種超越時裝的耐看性，絕對是Triple S或者Yeezy Boost 350所不能比擬的。

而要得到這個矚目的聯乘大作，大家也不必炎熱地走上街，現在Carhartt WIP的專門網店就有發售，售價才£80英鎊，十分抵玩。