小豬嫂周揚青的討喜穿搭：CELINE Classic Box襯Hoodie竟不奇怪？

周揚青自從和亞洲舞王羅志祥穩定交往後，便一直受到外界的關注，不論是大方坦承自己有整型的過往，或是超火辣的身材、對時尚穿搭很有品味，全部都是媒體和網友討論的話題。

周揚青有着混血兒般的立體深邃五官，在私服的選擇上，不走甜美可愛風，而是高冷的街頭打扮，可是眾所皆知的潮妹。再加上在社群網路上不計形象地扮醜、認真回答網友的各種疑難雜症，可愛的個性和高冷的造型反差相當大，也因此征服了一大班粉絲。

雖然她是一位貨真價實的潮妹，但除了潮鞋潮物外，其實周揚青也有收藏超級多個精品手袋……

如果點開她IG的照片就會發現，周揚青並非全身的單品都來自潮牌，反而會利用不同風格的精品大牌手袋，融入比較高冷的造型中。就算是街頭的打扮，也可以讓自己的氣質看起來高人一等！到底哪些精品手袋款會是周揚青的心頭好？她又是如何將精品手袋混搭於街頭穿搭中呢？

▼▼按圖放大，一探周揚青的手袋櫃吧！▼▼

+ 5 + 4 + 3

看完周揚青的精品手袋搭配術後，會否有讓你對穿搭更有頭緒呢？其實不論風格，只要謹記如何掌握衣服和手袋的「顏色搭配」，任何手袋款都能夠輕鬆駕馭，甚至可以成為穿搭高手！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】