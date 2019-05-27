Jackson王嘉爾遭種族歧視？講韓文有口音被鬧爆　高EQ回應獲大讚

南韓男團GOT7中的香港成員王嘉爾，除了帥氣的臉龐以及養眼身材之外，唱跳實力更不容忽視，韓國、中國等地擁有超多粉絲支持，目前更是在大陸發展一帆風順，超多節目像是《我們戰鬥吧》、《奔跑吧》、《拜託了冰箱》都看的到他的出現，不過日前卻因為直播被部分韓國粉絲「欺凌」，直指他的韓語有「大陸腔」等種族歧視言論，為此王嘉爾高EQ親自回應也獲得歌迷激賞！

王嘉爾目前在韓國、中國等地都擁有大批粉絲，個人的演藝發展也是如日中天、代言接不完，各大節目也都看得到他的出現。4月份發表的個人作品〈Oxygen〉，音樂錄影帶推出至今累積了700多萬次的點閱率。

王嘉爾先前還在IG上傳了一段他於中國大陸綜藝節目《夢想的聲音3》演唱周杰倫的〈安靜〉的影片，也獲得周杰倫本尊也在IG上轉貼稱讚：「帥哥，改的不錯喔」的評語。

王嘉爾於《夢想的聲音3》翻唱〈安靜〉獲周杰倫大讚。（周杰倫IG截圖）

日前GOT7回歸樂壇登上音樂節目《M！ COUNTDOWN》，成員們在後台開直播與歌迷互動，其中王嘉爾講韓文的這一段卻被部分粉絲「欺凌」，直說他講的韓文有「中文腔」，並出現「Ching Chong」等等種族歧視字眼。

即睇GOT7於《M！ COUNTDOWN》的回歸演出▼

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王嘉爾事後高EQ回應：「不要有負面的回覆好嗎？讓我們保持積極的態度，讓我們的愛多於恨。」讓一觸即發的「種族歧視」大戰迅速滅火，也讓粉絲們大讚他並沒有無視這些言論，反而大方回應超勇敢！

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