LV、Chanel 跌出十大！2019年第一季最熱門品牌　三甲極具話題性

腰包、單車褲、老爹鞋......這些時髦單品你是否都曾跟著流行入手過？身為消費者的我們，流行在走，敏銳度要有，每季討論度最高的品牌和最熱搜的單品都不同，而近日全球時尚搜尋平台 Lyst Index ，公布了 2019 年第一季最熱門品牌排行榜，根據 15 萬名消費者在這段期間內，針對 1 萬 2 千名設計師、店鋪所做出的搜索量，以及產品的銷售數據和社交媒體熱度等做出的排名。

全球時尚搜尋平台 Lyst Index ，公布了 2019 年第一季最熱門品牌排行榜（ Lyst Index官網截圖）

透過排名可以發現，前三名的確實至名歸，不論是「話題」抑或「品牌聲量」都是有目共睹。尤其近幾年隨著街頭與精品的界線越來越模糊，精品大牌的形象只要趨向年輕化、設計街頭化，便可以擄獲千禧世代的芳心。在揭曉完整名單之前，先讓我們簡單分析究竟前三名品牌有何過人之處，能夠搶下眾人夢寐以求的寶座？

OFF-WHITE ＿ 品牌關注 ＝ 銷量保證？

其中值得注意的是， OFF-WHITE 擠掉 GUCCI 來到龍頭位置（ 2018 年第四季的第一名為 GUCCI ），在設計師 Virgil Abloh 的帶領下， OFF-WHITE 可說是動作頻頻，像是與各方聯名（ Nike 、 Evian 、 IKEA ）、邀請眾多話題超模走時裝秀，並且在他入主 LOUIS VUITTON 男裝後，自然而然帶動了自己品牌的聲量。儘管許多時尚迷認為， Virgil 並不能算是位「設計師」，甚至表示看不懂他的設計，卻依然無法抹滅他的確是話題製造機，持續在社群上保持一定的曝光度，或許正是讓 OFF-WHITE 每每推出聯名商品時，總能讓消費者瘋狂，熬夜排隊搶購、出高價購入也甘願的原因吧！

GUCCI ＿ 帶頭改變：敏感種族議題

GUCCI 是眾所皆知近幾年最受千禧世代喜愛的品牌，儘管曾經引起種族歧視風波（形象模特兒戴上黑頭套，強調厚唇，讓人認為是針對黑人族群），事後馬上發聲明道歉，雖然這舉動平息了風波，但 GUCCI 並沒有因此停止動作，甚至推動一項「 Gucci Changemakers 」的全球企劃。主旨為「改善時尚產業的多元及包容性」，主要受惠對象為黑人族群，成立了由社群領袖和社會變革專家組成的變革者委員會，不僅推動高達 500 百萬的 Gucci Changemakers 基金，還有提供獎學金計劃以及全公司志願服務計劃。「種族」仍然是時尚產業相當敏感的議題，全球消費者帶著放大鏡檢視各品牌的舉動，當所有品牌不敢與此話題有所牽連時， GUCCI 選擇率先跳出來，引領整個時尚產業，無疑是最佳典範。

BALENCIAGA ＿ 跳脫街頭後的舉止

無論是時裝周的場外街拍，或是實際走上街頭，總能發現 BALENCIAGA 的身影，從服裝、包包到老爹鞋，都擁有相當高的人氣，品牌走向越趨街頭，深受消費者好評。當不少人好奇 BALENCIAGA 除了街頭設計外，究竟還能夠玩出什麼花樣時，今年初 BALENCIAGA 與知名時尚購物平台 Farfetch 共同推出「膠囊系列」，以「保護動物」為主要概念，形象型錄選擇以自然景觀為背景，並摒棄了以往時尚大牌熱愛使用的動物皮革、皮草，改用環保面料與豐盛配色，希望喚醒社會大眾對於大自然生態的意識及重視。此舉不僅為品牌本身帶來全新的印象，也讓大眾期待 BALENCIAGA 後續的舉動。

▼▼按圖放大，看第四至十位2019年第一季最熱門品牌名單▼▼

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看完排行前十名的完整名單後，最令人驚訝的是許多百年時裝老牌，儘管和前三名同樣具有話題性，但竟然都跌出榜外？編輯認為這些品牌和登上排行榜的品牌之間，唯一的差別是有無經營電商，或許這也可以讓我們嗅出未來的趨勢：電商才是王道？！然而持續在社群上創造話題，的確可以為每個品牌帶來一定的「關注量」，但撇開話題，不論這些舉止你會不會買單，其背後的含義或許才是身為消費者的我們需要去注意的。

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】