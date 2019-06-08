【潮童時尚】最細1歲已過萬Followers！跟4位IG潮童學運動風穿搭

隨着潮流文化發展蓬勃，走在街上都能看到許多穿搭好看的路人。如今，「識着衫」似乎已經不是一件稀奇的事，但如果是很會穿的小朋友？那你肯定有興趣了吧！ 正所謂「潮流是要從小培養」，比起傳統的父母，現今年輕爸媽們越來越懂如何幫家中的寶貝裝扮。這次編輯找了四位 IG上輕鬆坐擁數萬Fans的小小潮童，不論是穿搭，還是身上的潮物，可一點也不輸給大人。

1. ＠masons.world_

年齡：1 歲

Followers​：7 萬

年僅一歲的小小潮童MA$E，雖然年紀小但身上的單品可都不簡單！像是大家爭崩頭的「THE TEN」系列、激罕度爆表的Nike Air Max 1/97、Yeezy Boost系列…他都早已上腳。除了身上超型格的行頭以外，MA$E的玩具也都「唔嘢少」，居然是一部小型的Benz玩具車！看到這，相信不少人都和小編一樣露出羨慕不已的眼光了吧？

除了超帥的潮穿搭以外，MA$E 爸媽有時也會搞怪一下，把他打扮成有名的潮流網紅或是知名Rap歌手，超可愛。

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2. ＠sarasara718

年齡：4 歲

Followers​：1.1 萬

本篇唯一女性小潮童，今年才4歲的Sara不僅長相甜美可愛，穿搭也很時髦有型，自然也吸引破萬Fans追蹤。Sara的風格非常多變，時而氣質、時而型格，儼然就是小小潮妹。此外，Sara和媽媽的親子穿搭也是許多潮爸媽們可以參考的典範，有興趣的爸媽不妨到Sara的IG參考一下！

雖然 Sara 的穿搭不像其他潮童一樣，有很多潮物加持，不過憑藉這超甜美的笑容，照樣擄獲許多大人們的心。

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3. ＠mic0nic

年齡：6 歲

Followers​：4.6 萬

6 歲的小潮童Micah雖然年紀還小，但已是當地小有名氣的童模，看他拍照時擺出氣勢十足的Pose，長大後肯定不得了！從Micah的穿搭照，不難發現他的穿搭偏美式街頭風格，多層次的搭配也讓Micah更豐富。想嘗試這類穿搭風格的潮爸媽們，不妨參考Micah的穿搭方式！

除了爆款球鞋Yeezy以外，Micah 的球鞋也不乏AJ這類經典款，果然「鞋頭」也是要從小培養。

4. ＠seb.mack

年齡：5 歲

Followers​：1.8 萬

五歲的Sebastian也是位小小「鞋頭」，像是THE TEN、Yeezy等限量潮鞋他都有，令小編看了超羨慕。此外，Sebastian的穿搭技巧也相當值得學習，像是多層次、將褲管紮進襪子裡都是能為全身穿搭加分的小技巧，潮爸媽們下次為家中寶貝置裝時，也能注意下這幾個小技巧。

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誰說童裝都很醜？看完以上四位在 IG 擁有高人氣的潮童後，真的讓大開眼界，不論是穿搭風格還是身上的潮物都相當有睇頭。不過可能也會有些人覺得，太早讓小孩接觸潮流，似乎不是件好事，不過就編輯認為只要爸媽教導正確的價值觀，提早讓小孩接觸嘗試新的事物，也未嘗不是一件好事。

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】