【Comme des Garçons】愛心臉背後的川久保玲　暗黑、討厭迪士尼

她從大學時便對美術有極高的興趣,卻從未修過服裝設計,也從未出國留學學習設計,甚至還不會畫設計圖,靠的是先構思再請助手畫出來並再一一調整。但她卻能於 1969 年獨當一面成為服裝設計師,1973 年時成立公司「Comme des Garçons」,而她在 1981 年的巴黎時裝展上展現的「黑色革命」使她一舉成名。

她所創造的不對稱、破壞、怪異服裝著實令人感到驚訝,她和山本耀司皆反對女生利用服裝來取悅男性,為何服裝一定要貼身、展露曲線或是性感?在當時這種先進的想法也受到不少詆毀,如女生不適合於早上穿著黑色,誇張的大洞就像是乳酪上的洞等,但如此苛薄的言論也不能阻止她向前進,早期川久保玲所設計的衣服也被稱為「乞丐裝」,而她的粉絲則被稱作「黑烏鴉」。

而 1997 年發表春夏系列 ''Body Meets Dress, Dress Meets Body'' 時川久保玲又有了創舉,她將腫塊塞入衣服內,強調衣服也是身體的一部分,想當然許多模特與設計師依然非常不解,店家甚至還私自將腫塊拆除才拿去販賣,令川久保玲極度不悅。她厭惡女性將身體曲線顯露出來,女性不該靠身體來吸引異性,靠的應該是內心。她也曾說過兩句話讓人以為她是女性主義者,但其實不是:「Comme des Garcons 應該是給自己的禮物,而不是拿來吸引異性的物件。」、「我做的衣服只給不受丈夫思想影響的女人。」

雖然大部分人無法接受此次系列,但知名芭蕾舞蹈師 Merce Cunningham 卻深深喜歡這個Idea,兩人便一起合作才有了「Scenario」這個舞蹈。

川久保玲創立品牌的初衷其實不過是因為買不到喜歡的衣服,聽起來非常任性但卻沒有幾個人能做到,談起品牌名 Comme des Garçons(像個男孩),川久保玲說到不想和大部分的設計師一樣用自己的名字來取名,而且能創立品牌不是自己的功勞,還有員工幫忙的緣故,因此便選擇Comme des Garçons來當品牌名。但後來經過網站《Highsnobiety》的求證才發現其實名字的靈感來自於 1960 年代時知名法文歌《Tous les garçons et les filles》的其中一句"Comme les garçons et les filles de mon âge"

許多人想到川久保玲的品牌會聯想到「愛心臉」,但其實這只是品牌其中一個和波蘭藝術家 Filip Pagowski 合作的支線 「Play」,簡單又印象深刻的圖案很容易就在時尚界流行起來,且 Play 也和不少品牌合作過,年輕人比較注意到的大概就是 Converse 系列。

2017 年 5 月時,紐約大都會博物館為了募款通常會在 5 月舉辦慈善晚宴 Met Gala,而此次主題居然請到川久保玲!策展人 Andrew Bolton 可是花了 13 年才邀請到她呢!這也是繼 1983 年的 Saint Laurent 後,紐約大都會博物館第二次為在世設計師舉辦展覽,可說是非常大的殊榮,也能見到川久保玲的地位究竟有多重要。展覽共展出約 140 套川久保玲從 1980 年代到近期的作品。而即便是紐約大都會博物館策展,川久保玲在現場依舊保持寡言的態度,不發一語。讓人見識到她獨特的魅力。而 Rihanna 在當晚便穿著 Comme des Garçons 的衣服現身,致敬意味濃厚。

川久保玲寡言的個性早已不是新聞,她也鮮少接受訪問,即使接受了訪問也會讓人對於回答感到疑惑,但仔細一想會發現這就是川久保玲式的答案啊!倫敦鬼才設計師 Paul Smith 就曾訪問過川久保玲,其中一段讓搭編印象深刻:

Paul Smith: Do you fancy Disneyland?

(Paul Smith:你喜歡迪士尼樂園嗎?)

Rei Kawakubo: It is the last place on earth I want to visit.

(Rei Kawakubo: 那是我在地球上最不想去的地方)