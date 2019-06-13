【Comme des Garçons】愛心臉背後的川久保玲　暗黑、討厭迪士尼

川久保玲（かわくぼ れい）非設計系出身，卻擁有「東瀛時尚教母」的稱號，除了天賦之外靠的就是她自身的努力。她因設計出打破常規的服裝受到世人的注目，黑色是最能代表她的顏色，沉默寡言、叛逆又有個性。

黑色是最能代表她的顏色，沉默寡言、叛逆又有個性。（Pinterest）

她從大學時便對美術有極高的興趣，卻從未修過服裝設計，也從未出國留學學習設計，甚至還不會畫設計圖，靠的是先構思再請助手畫出來並再一一調整。但她卻能於 1969 年獨當一面成為服裝設計師，1973 年時成立公司「Comme des Garçons」，而她在 1981 年的巴黎時裝展上展現的「黑色革命」使她一舉成名。

她所創造的不對稱、破壞、怪異服裝著實令人感到驚訝，她和山本耀司皆反對女生利用服裝來取悅男性，為何服裝一定要貼身、展露曲線或是性感？在當時這種先進的想法也受到不少詆毀，如女生不適合於早上穿著黑色，誇張的大洞就像是乳酪上的洞等，但如此苛薄的言論也不能阻止她向前進，早期川久保玲所設計的衣服也被稱為「乞丐裝」，而她的粉絲則被稱作「黑烏鴉」。

而 1997 年發表春夏系列 ''Body Meets Dress, Dress Meets Body'' 時川久保玲又有了創舉，她將腫塊塞入衣服內，強調衣服也是身體的一部分，想當然許多模特與設計師依然非常不解，店家甚至還私自將腫塊拆除才拿去販賣，令川久保玲極度不悅。她厭惡女性將身體曲線顯露出來，女性不該靠身體來吸引異性，靠的應該是內心。她也曾說過兩句話讓人以為她是女性主義者，但其實不是：「Comme des Garcons 應該是給自己的禮物，而不是拿來吸引異性的物件。」、「我做的衣服只給不受丈夫思想影響的女人。」

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雖然大部分人無法接受此次系列，但知名芭蕾舞蹈師 Merce Cunningham 卻深深喜歡這個Idea，兩人便一起合作才有了「Scenario」這個舞蹈。

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川久保玲創立品牌的初衷其實不過是因為買不到喜歡的衣服，聽起來非常任性但卻沒有幾個人能做到，談起品牌名 Comme des Garçons（像個男孩），川久保玲說到不想和大部分的設計師一樣用自己的名字來取名，而且能創立品牌不是自己的功勞，還有員工幫忙的緣故，因此便選擇Comme des Garçons來當品牌名。但後來經過網站《Highsnobiety》的求證才發現其實名字的靈感來自於 1960 年代時知名法文歌《Tous les garçons et les filles》的其中一句"Comme les garçons et les filles de mon âge"

許多人想到川久保玲的品牌會聯想到「愛心臉」，但其實這只是品牌其中一個和波蘭藝術家 Filip Pagowski 合作的支線 「Play」，簡單又印象深刻的圖案很容易就在時尚界流行起來，且 Play 也和不少品牌合作過，年輕人比較注意到的大概就是 Converse 系列。

2017 年 5 月時，紐約大都會博物館為了募款通常會在 5 月舉辦慈善晚宴 Met Gala，而此次主題居然請到川久保玲！策展人 Andrew Bolton 可是花了 13 年才邀請到她呢！這也是繼 1983 年的 Saint Laurent 後，紐約大都會博物館第二次為在世設計師舉辦展覽，可說是非常大的殊榮，也能見到川久保玲的地位究竟有多重要。展覽共展出約 140 套川久保玲從 1980 年代到近期的作品。而即便是紐約大都會博物館策展，川久保玲在現場依舊保持寡言的態度，不發一語。讓人見識到她獨特的魅力。而 Rihanna 在當晚便穿著 Comme des Garçons 的衣服現身，致敬意味濃厚。

川久保玲寡言的個性早已不是新聞，她也鮮少接受訪問，即使接受了訪問也會讓人對於回答感到疑惑，但仔細一想會發現這就是川久保玲式的答案啊！倫敦鬼才設計師 Paul Smith 就曾訪問過川久保玲，其中一段讓搭編印象深刻：

Paul Smith： Do you fancy Disneyland? （Paul Smith：你喜歡迪士尼樂園嗎？） Rei Kawakubo： It is the last place on earth I want to visit. （Rei Kawakubo： 那是我在地球上最不想去的地方）

結語：

時尚本來就是很主觀的東西，所以看不懂川久保玲的衣服也別擔心，其實這也正是她想要的，如果服裝一下就被看懂，她反而會不高興呢！

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原文：「Comme des Garcons 的衣服不是拿來吸引異性的物件」，沉默寡言又叛逆的川保久玲有什麼秘密

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