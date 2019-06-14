【KEEN】專訪UNEEK創作人談突破性設計：重覆做一樣的鞋讓人厭倦

KEEN的UNKEEK鞋款可說是隨處可見，既像波鞋又像拖鞋，合兩者的特點於一身，方便之餘又有一定保護性，令鞋子大受歡迎。 UNKEEK由「兩條鞋繩、一個鞋墊」的概念出發，以全新方式演繹鞋的可能性。 最近品牌的《The World’s Smallest Shoe Factory》來到香港，除了帶來香港限定配色外，還有能自動化生產UNEEK鞋款的機械人「UNEEKBOT」。

能自動化生產UNEEK鞋款的機械人「UNEEKBOT」。（黃寶瑩攝）

UNEEK與普遍的鞋款不一樣，鞋身主要由鞋繩組成。品牌美國總部品牌創新總監兼UNEEK創作人Rory Fuerst, Jr.表示，開始構思UNEEK有兩個原因：第一是因為開始厭倦不停製作同一款鞋子的工作，想做點不一樣的東西。第二是因為好奇心，「普遍的鞋都是由一個大的平面組成，裁出各種布料後再縫合在一起。我們想嘗試以面積較小的物料著手，研發出嶄新鞋子。」團隊將設計重心放於鞋子的上層部分，捨棄普遍鞋子的設計，轉用較小面積物料拼接出鞋子，可以減少張力，令活動時更加靈活。

UNEEK以及UNEEKBOT機械人的構思，原來早在2011年已經萌芽，不過Rory Jr.就指在研究過程中遇上不少困難，所以計劃曾暫停半年，「當時我們不知道如何去把不同元素放在一起。」在令鞋子變得挺身上，團隊花上了不少功夫。當他們把UNEEK帶在亞洲時同樣遇上不少問題，「亞洲人與西方人的腳型不大相同，所以我們要再花大量時間和金錢加以改良，令產品更切合亞洲人腳型。」品牌亞太區業務發展總監Joe Colistro補充。

香港限定配色為紅、白、藍，並備有兩款配搭。（黃寶瑩攝）

今次，UNEEK以香港為靈感，推出富有本地特色的限定配色。「以紅、白、藍作為香港限定配色，是一位香港朋友推薦的，這源於香港本地的購物袋。」Joe說，鞋子「在香港構思、在香港製造、亦只會在香港售賣。」

KEEN日本總經理Naoji Takeda。（黃寶瑩攝）

在日本，UNEEK曾與不少品牌作出聯乘，KEEN日本總經理Naoji Takeda表示品牌不會「為聯乘而聯乘」，他表示UNEEK的發音與「Unique」相似，而「Unique」有唯一的意思，品牌的目標是有自己個性、富有創意的人。而聯乘過程中，在挑選合作對象時特別謹慎，要確保對方擁有其獨特性。「部分聯乘的品牌並不是特別有名的牌子，但它們擁有KEEN所沒有的特質，在這個情況下才會有一加一大於二的效果。」他在最後又賣了個關子，指來年會有一個十分有趣的聯乘推出，且叫大家拭目以待。

來到訪問尾聲，卻有一條問題考起了三位，那就是「着UNEEK應否着襪」的爭議。這個問題就像「有雞先定有蛋先」般令人頭痛，是一個永遠無法有確實答案的問題。那不如看看三位的親身示範，當日Rory Jr.和Naoji Takeda都穿上了襪子，Joe則沒有。「UNEEK與襪子十分合襯。」Rory Jr.在最後補充了一句。