【Walsh】英國奧運代表隊到Chalayan都賞識　英國製球鞋不只NB　

雖然近年高科技的Daddy Shoes大行其道，但其實一系列「反其道而行」的復古風跑鞋，亦得到了果足發展，Spalwart與Novesta各自的Marathon鞋款固之然全球大賣，就連最近Nike與sacai和UNDERCOVER分別進行過聯乘合作的Daybreak系列，其原來的款式都同樣簡約懷舊過人，證明復古跑鞋在當前的時裝世界，的確大有作為。

Chalayan SS20清一色著用Walsh。（Alessandro Lucioni）

作為「時尚界的畢卡索」，土耳其裔英國服裝設計師Hussein Chalayan不但意念前衞，就連本身的時裝品味同樣另類過人，最新於倫敦男裝時裝周發佈的Chalayan SS20季度系列，就並未有如其他時裝品牌一般，與Nike、adidas、Reebok、Puma和ASICS等數個當世運動大牌合作，推出聯名運動鞋，卻清一色地將Walsh出品的復古跑鞋，著用在一眾模特兒腳上，雖然未清楚是Chalayan × Walsh聯名版本，還是平常定番款式，但Walsh這個品牌，卻肯定值得世人進一步了解和認識。

年紀小小的Norman Walsh（右）。（Walsh）

和Novesta一樣，Walsh都有着源遠流長的歷史，早在1945年，品牌日後創立人Norman Walsh 14歲的時候，就跟從父親到曼徹斯特Jeff & Joe Foster兄弟主理的鞋廠工作，主力學習製作運動鞋（留意Jeff Foster和Joseph Foster兄弟後來正正成為了運動品牌Reebok）。雖然起初只為有一技傍身，誰不知Norman Walsh的製作技士卻愈來愈見天份，到1948年已乘倫敦奧運會熱潮，而製作出一對名曰Foster Delux的跑步鞋款，之後又創製出當時最輕的跑鞋Concorde-1961，被多位專業跑手選用，大受歡迎。

及至1961年，學藝而成的Norman Walsh決意回到自己老家保頓，成立自家品牌Walsh，打正旗號英國製造，專注研發專業跑鞋外，更將造鞋事業拓展到馬術鞋、登山鞋和馬拉松鞋之上，多姿多采。到1984年、1988和2012年，更先後分別為洛衫磯奧運、首爾奧運和倫敦奧運會製作指定專業運動鞋款，供英國運動員著用，柔軟舒適的鞋身，結合輕巧耐磨的大底，的確具備不凡的實用性。

Lostock是品牌最知名的款式，備有高級皮革版本。（thetigerhood）

Walsh Lostock的基礎版本。（Walsh）

環顧Walsh歷年來之經典設計，首推Lostock、Ensign兩款，Lostock產自1985年，是Walsh最為知名的款式，其名字Lostock，乃是源自Norman Walsh老家保頓一個深受當地跑步愛好者歡迎的丘陵地區，是一種集時尚外型與實用機能於一身的輕度跑鞋型號；而Ensign則是一款應因紐約馬拉松比賽而生的款式，Norman Walsh有感當年的許多運動鞋過份盲目追求高科技外型，因而以Less is More為創作主調，刻意將Ensign造得簡樸古雅一點，再於鞋底部份設置Vibram外底，並於中底採用厚厚的楔形設計，確立跑鞋的耐用和穩定性。

與Dover Street Market合作的English Kordura。（Dover Street Market）

或許Walsh在香港仍然是名不經傳，但人家在國際潮流舞台其實具有不凡地位，早在今次被Hussein Chalayan看中以前，這個英國手工運動鞋牌就先後Paul Smith、Margaret Howell、Dover Street Market以至master-piece等英國、日本單位合作，推出聯乘系列，遺憾好些款式在香港不曾發售，有興趣的朋友就只好光顧樂天或者eBay了。