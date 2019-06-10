【創意】英國設計公司忽發奇想　360度無邊際泳池究竟怎樣進入？

泳池設計再刁鑽再華麗，相信也未必及得上倫敦的無視線界限空中游泳池。這名為「Infinity London」的泳池，被譽為「世界上唯一一個擁有360度無邊際泳池建築」。

英國的游泳池製造商Compass Pools，宣布創建首個360度無邊際空中游泳池。（Compass Pools）

英國游泳池製造商Compass Pools現正構建一個名為「Infinity London」的泳池項目，計劃於有達200米高的摩天大廈頂層（相等於55層樓高），設計一個地板與牆壁均以透明材質打造的游泳池。雖然亮麗透徹的特點令人津津樂道，但亦有人質疑其材料的穩定性，製造商指出牆壁全由丙烯酸樹脂所製，證明這載滿有60萬公升水的空間，擁有絕對的安全性，遊客大可安心「打卡」。若製造商確立此企劃的落成，將會在2020年開始進行施工，相信不到數年時間，「Infinity London」便可成真。

游泳池將最快於2020年開始動工。（Compass Pools） 要打造一個可360度，能夠宏觀整個倫敦城市面貌的無邊際游泳池，當中要面對的難題可不少，Compass Pools技術總監兼泳池設計師Alex Kemsley透露，「其中一個相當大的技術挑戰，就是人們如何內進入游泳池。」眼見整個泳池設計，的確難以尋找出其入口處，令人好奇泳客該從何進入？

不論牆壁，整個池身也以透明設計亮相。（Compass Pools）

Alex Kemsley指一搬情況下，在外加置一個簡單的梯子便成事，但他卻不希望如此：「不論是樓梯或其他外露裝置，都會破壞到本身強調的無邊際設計與視線。」為了保留視野最廣闊的設計，Alex應用了潛艇開關的方式，在池底建造出一個螺旋形樓梯，「打開潛艇艙門，旋轉樓梯會上升，從而可將泳客送往Infinity London泳池內。」另一邊廂，為了使Infinity London更具可持續性，泳池會將整棟建築物的空調系統所產生的熱空氣，轉化成加熱池並回收利用。可見設計除考慮到美感，更著重於環保理念，雖然現僅能看到模擬圖，但足已令人期待落成後的真正畫面。