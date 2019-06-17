【走塑】加拿大超市為減膠袋用量　令人「羞恥」的設計威力最強？

為了提高環保意識，各界向來各施各法。時裝設計師會以布料來說明可持續性、建築師則以材質強調環保理念。 說到近日最有創意的走塑設計，是源於一家加拿大超市，而主題竟然是令人羞恥。

近日，加拿大溫哥華的一家超市East West，為了減低當地人對膠袋的需求，他們舖靈機一觸，推出了一系列「羞恥膠袋」，希望顧客拿到膠袋後會感尷尬與羞恥，就自然減低使用量。不過，這款「羞恥膠袋」如何令人有羞恥感？

It’s hard to always remember a reusable bag. We redesigned our plastic bags to help you never forget again. Posted by East West Market on Thursday, 6 June 2019

超市今次為環保設計膠袋，推出三款標語設計，重點非放在字體、圖案或色調上，而是袋上的驚人語句，分別是「Into The Weird Adult Video Emporium」（進入奇異的成人AV商場）、「The Colon Care Co-op」（結腸護理合作社）、「Wart Ointment Wholesale」（疣（性病一種，俗稱椰菜花）軟膏批發），單從字面解釋已可想像手執此袋之人的尷尬。超市主理人David Lee Kwen分享：「不少人擁有可循環使用的購物袋，卻時常忘記它們的存在。希望借這有趣、幽默的方式，來幫助客戶喚起購物袋的存在。」David的目標某程度上已達到，設計已成當地焦點，令民眾再度關心塑料污染問題。

左起：「Wart Ointment Wholesale」（疣軟膏批發）、「Into The Weird Adult Video Emporium」（進入奇異的成人AV商場）、「The Colon Care Co-op」（結腸護理合作社）。(designboom)

事實上，加拿大對「減塑」項目不遺餘力。去年五月，當地政府經已正式通過「2040年零廢品計劃」，現時已有兩個地區實行禁止提供一次性塑膠飲管與膠袋。再者，加拿大將全面禁止使用塑膠吸管的限期，定為2020年4月。

不論大至整體環保政策，還是小如這回「羞恥膠袋」設計，都值得港人借鏡。