GUCCI早秋ArtWall系列登場　將高樓大廈打造成古希臘神殿藝術牆

藝術與生活息息相關就任何人都曉說，但仿如GUCCI般身體力行去推動者，時裝世界又有幾個？自創意總監Alessandro Michele上任後，這個意大利傳奇品牌就多次策動出許多優美的藝術項目，與Coco Capitán或Angelica Hicks等多位藝術家合作，非但打造出精美時裝單品，更有助推廣這些年青藝術家之事業發展，用心良苦。 而ArtWall則是一個致力推動城市保育和強化藝術關係的企劃，按照每季GUCCI的服飾主題，將相關神話魔幻元素或平權訊息，以繪畫方式到塗到大廈外牆之上，為擾攘的世界帶來一點朝氣。

中環德己立街某大廈的外牆，再次改變成GUCCI的全新美景。（GUCCI）

西西里島Selinunte Archaeological Park塞利農特考古公園內的神殿。（網上圖片）

每季ArtWall企劃都會於不同城市舉行，最新ArtWall季度香港亦有幸納入其中，中環德己立街大廈的古舊外牆，持續幻化成GUCCI的主題美景。說回今次Pre-fall 19的主題，Alessandro Michele以家鄉西西里島Selinunte Archaeological Park塞利農特考古公園內的神殿作為靈感主題，先幻想公元前7世紀古希臘時代裏（在古代，西西里是希臘的一個城邦），學者與哲學家們，舉行研討會時候的那種文化風雅；繼而筆鋒一轉，將時代背景回到現代的加州海灘，幻想當下年青人的研討會又會是何許樣，古希臘學者嚴肅地探求哲學、數學或戲劇的義理，時下的年輕人則穿上街頭運動服，愜意地閱讀詩歌、聽音樂或跳舞打籃球，以「平行時空」方式，將GUCCI古典與新潮合一的時裝風格展現出來，認真品味香港區的那幅ArtWall，閣下自必然領略到箇中的意味。

位於米蘭的最新GUCCI早秋ArtWall。（GUCCI）

上海靜安區的GUCCI ArtWall。（GUCCI）

而除了香港外，新季ArtWall企劃，亦會於米蘭Largo La Foppa和上海靜安區街上的一幢建築物外牆上展示，壁畫主題同樣穿梭古今，叫人一見難忘，那麼歷年來這麼多個地區的GUCCI ArtWall藝術牆，你又最喜歡哪一幅呢？現在就和大家一同回顧一下吧。