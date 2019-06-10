【Billy Porter艷麗背後】不是只求搶眼　帶出支持小眾訊息才重要

誰說紅地氈上爭妍鬥麗僅屬女星專利？非裔同志男演員Billy Porter在2019上半年度可謂搶盡女星風頭，在各大型場合穿上的服飾，都能展現其獨有的酷兒美學。 撰文：趙紀瑩

先是2月奧斯卡頒獎禮上以一襲黑色西裝長裙示人，繼而5月在Met Gala又化身埃及妖后，這些裝簇讓他大出風頭。至於日前Tony Awards上，Billy Porter再以一身紅粉色西裝裙現身，雖然看來是一貫Billy Porter風格，以「Art as activism」為時裝宗旨，但其實這次他除繼續以長裙造型挑戰性別定形外，更嘗試以此為女性和性小眾發聲。

Billy Porter紅色晚裝裙設計背後源於他對小眾的支持（VCG）

裙擺設計向女性致敬

Billy Porter延續了奧斯卡頒獎禮上的風格，在百老匯年度盛事Tony Awards上，再度以西裝長裙亮相。這次他拋開沉穩的黑色造型，取而代之的是亮眼奪目的紅色。他在訪問表示，裙擺刺繡靈感源於女性子宮。談及子宮，常人的刻板印象或是血淋淋的器官，但Billy Porter 卻毫不忌諱，穿上一身鮮紅，借意向女性致敬，同時無懼非議，為女性自主生育權利發聲，支持甚囂塵上的女權運動。

Sergio Guadarrama設計草圖（CELESTINO）

I’m not a drag queen, I’m a man in a dress. Billy Porter

捍衛小眾的酷兒美學

這身造型除為受壓的女性群體發聲外，亦貫徹Billy對性小眾社群的支持。這襲紅色裙褲所用的布料源於音樂劇《長靴妖姬》（Kinky Boots）的舞台布幕，原來早於2013年時，Billy在《長靴妖姬》飾演變裝皇后Lola一角，並憑其精湛演出，贏得當年Tony Awards最佳音樂劇男主角。六年後，這位男演員再次踏上Tony Award的紅地氈毯，穿上由Celestino Couture設計師Sergio Guadarrama改良的「布幕」設計，除向自己往日作品致敬外，更延續了這部同志音樂劇的生命。舞台布景製成西裝長裙，Billy在現實中化為另一意義的變裝皇后：一如劇中Lola，Billy打破兩性刻板形象，逾越性別界線，以酷兒美學，重新定義男性。

Billy Porter在音樂劇《Kinky Boots》中的造型（網上圖片）

Tony Awards並不是Billy跟Sergio Guadarrama第一次合作，5月在紐約舉行的Peabody Awards，他倆合作帶來艷麗的設計，精巧的刺繡與輕盈的薄紗組成的晚裝裙令人留下美好的印象，而這設計除了表現酷兒美學外，背後還有另一故事，話說Sergio素以生態環保方式工作，利用循環材料減少浪費，並選用美國生產的材料，還會將10％的收益捐贈給終止人口販運的組織，可見Billy選擇合作對像的用心。

Peabody Awards時Billy Porter同樣穿上Sergio Guadarrama設計（VCG）

幕前幕後心繫小眾

要談論Billy的酷兒美學，就不得不提他的劇作及其個人生活。這位非裔同志演員除在早年飾演變裝皇后外，去年亦在美劇《姿態》(Pose) 中飾演男同志。該劇着力刻畫紐約LGBTQ文化，把同志生活再現於主流媒體之中。除劇作與性小眾議題息息相關外，Billy在生活中亦積極參與平權運動。今年年頭，他在Youtube發表「同志國情咨文」(LGBTQ State of the Union)，並就美國內外性小眾人士的處境，發表連串講話。也許，Billy Porter紅地氈毯上的酷兒美學，源於設計師獨運匠心獨運外，更源於其演藝生涯，以至生活日常。