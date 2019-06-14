【逃犯條例】Undercover為香港加油　Punk是高橋盾創作最強DNA

昨晚，UNDERCOVER的官方帳號IG Story出現了因逃犯條例修訂引發香港中環示威場面，並寫上「No Extradition To China 香港加油」的字句，隨即引來大陸網民瘋狂追擊，不停留言聲稱罷賣。

Undercover IG Story截圖（網上圖片）

可能面對群眾壓力，UNDERCOVER很快就將動態刪除，然而其IG內一連出現三個貼文，卻好像暗藏玄機，表面上同是宣傳支線SueUNDERCOVER於新宿ISETAN 2樓的Pop-Up Store「TOKYO CLOSET / Restyle TOKYO」，不過從名為SueUNDERCOVER Meets Tokyo Millennials」造型照中可見，兩位女模特兒被矇眼、捆綁、甚至煙霧瀰漫的畫面，無不令人聯想到示威、抗爭的場景。

或許這只是我們一廂情願的想法，可是UNDERCOVER主腦高橋盾一向推崇Punk為其作重要基因，那種破舊立新、反建制、反傳統的叛逆精神，不時在UNDERCOVER設計中出現，他於東京文化服裝學院求學時期，因看過一場Comme des Garçons時裝騷，改變他對時裝設計的看法，「那場騷令我留下深刻印像，真正說服我將時裝設計視作一種極度自由的創意表達形式。」可見創作自由對他來說是何等重要。

音樂是UNDERCOVER創作概念重要之源，而高橋盾所揀選的樂隊，不論是Can、Television、Public Image Ltd. 還是The Jesus & Mary Chain，全是具創新理念、並且講求態度的名字，要知道高橋盾年輕時曾玩過Punk樂隊The Tokyo Sex Pistols，顧名思意是向英國Punk先鋒The Sex Pistols致敬，而跟The Sex Pistols關係密切的Vivienne Westwood，也影響他甚深，Punk那種反建制精神一直穩穩紮根在品牌中，至今不變。