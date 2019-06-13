本地古着店Luddite首製自家雨傘　向1920年代美國基層致敬

只怪香港近來陰雲密佈，風雨飄搖，時不時會刮起狂風暴雨，輕則沾濕了身，重則眼、鼻、喉嚨及皮膚都有如被針刺到一樣，叫人淚流滿臉，苦不堪言……

Luddite首度推出Original Street Peddler Advertising Umbrella，售$328。（Luddite）

昔日美國的小販擋。（Museum of the City of New York）

所以，一把骨架精奇的雨傘的確十分重要，當然如果再時尚得體些就更好，古着店Luddite最近就首度開拓傘子市場，自家製作出一把為曰OriginalStreet Peddler Advertising Umbrella的雨傘，設計靈感來自1920年代美國街頭小販攤擋，當時紐約的小販，無論是販賣小食者還是提供服務的也好，都總會在流動攤擋車的頂端插上一把大型雨傘，並於傘面印上廣告字句，以方便途人自遠處看就清楚該小販擋販賣甚麼，作用就仿如香港的招牌一樣，充滿地區性街頭特色。

當時紐約的小販， 總會在流動攤擋車的頂端插上一把大型雨傘，並於傘面印上廣告字句。（Museum of the City of New York）

Luddite Original Street Peddler Advertising Umbrella，$328。（Luddite）

為重塑當年的復古情懷，Luddite今次可謂跟足原著地製作自雨傘，先以梅花間竹的拼色，構成遮面，以強化搶眼果效；繼而將古典的美式字體，以絲網印刷技術注入面料之上，再配以面積較一般傘子巨大得多的傘面和傘骨，不但耐用性強，實用性更是不凡，無論是擋雨還是擋其他甚麼的，都一樣堅實無誤，香港人要有。

BURBERRY Trafalgar House-checked umbrella $1,583。（matchesfashion）

而除了本地服飾品牌外，英國時裝品牌亦向來喜歡推出自家雨傘，只怪當地經常潮濕多雨。百年老字號Burberry，鮮明地將它們經典的Scottish Tartan格紋貫穿傘子；Paul Smith就相對低調地看待自身經典元素，把招牌彩色條子Multi Stripe輕輕地設置在傘面邊緣，傘張開起來時或許不覺顯眼，收捲起來之時卻顯眼非常，甚具深意。至於Alexander McQueen則劍走偏鋒，將標記骷髏頭雕刻在握把位置之上，陰邪味道十足，叫人一見就知是麥昆的出品。

Luddite

香港銅鑼灣希雲街15A地舖