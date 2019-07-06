逛「深圳版Homeless」　從120個質感系家品品牌搜羅生活小確幸

揀禮物，是人生中不可避免的一大難題。母親節、父親節、七夕、520、兒童節…能過的節日一個都走唔甩，能買的禮物一件不能少。送禮物的心一直都有，可到了挑選的時候就開始頭痕。為了拯救買禮物時遇到的選擇困難症，小編在深圳找到了一間可以日常尋寶的寶藏店。

「BOW LIVING」的含義很浪漫：「像禮物一般精緻而充滿驚喜的生活。」這不就是為了我們這種一買禮物就頭痕的人準備的嗎？這裡有從全球搜羅而來120多個品牌的經典設計，以及國際著名設計師的獨家作品，是一間主打輕奢禮品的店，每一件商品都很精緻，小編挑選了一些值得剁手的品牌，下次買禮物的時候就可以直接沖，不猶豫。

+ 4 + 3 + 2

1. TOM DIXON

TOM DIXON是知名度較高的品牌，產品包括燈飾、傢俱以及一些日常小物件。TOM DIXON的作品還被全球眾多博物館所收藏，買回家的每件產品都可以稱得上是名副其實的藝術品。

小至香薰蠟燭、黃銅杯具，大至熔岩吊燈，TOM DIXON的家品都極富藝術感▼

+ 4 + 3 + 2

2. DULTON

DULTON雖然是一個日本品牌，但因為設計師Yasuaki Sasamoto熱愛古董，所以DULTON的產品都帶着美式復古風格，把古典的線條重塑後呈現出簡約、嚴謹的設計品。它的櫃子就是店裡完全無法忽視的一個亮點。圓滑的質感和簡單清爽的設計，再加上貼心的細節設計，怪不得是明星產品。它的櫃子款式也特別多，兩排的、三排的，雖然簡單，但卻能從眾多家居品中脫穎而出。

3. MAD et LEN

MAD et LEN是一個專注於香薰的品牌，工作室在法國的一個小鎮上。比較有趣的是，這是一對夫妻在周遊世界後突發奇想創立的一個品牌，用香薰把大自然的味道記錄下來。MAD et LEN的香薰用來自撒哈拉沙漠的火山岩和粉水晶來擴香，用古老的蒸餾提取法提取精油，比普通的精油成分更高。蠟燭的精油成分高達12%，比一般蠟燭高出一倍，雖說是鐵盒裝置，但完全也不會燙手。

4. Magis Me Too

堅不可摧的搖馬，區域化設計的兒童床，像建築一樣的玩具。Magis Mee Too，以最適合孩子為設計理念，為小朋友們打造了一個奇妙小世界。

5. ZUNY

ZUNY讓大人小孩全部都對它愛不釋手，ZUNY憑藉着自己30多年的縫紉工藝，在全球獲得了一大批粉絲。公仔全部是由ZUNY官方定制的合成皮革縫製而成，不僅可以作為擺件裝飾，還可以當做書擋來用。可愛的ZUNY公仔搭配上近期最愛看的幾本書，擺在桌子上，簡直是絕配！

BOW LIVING內還有很多獨有的設計品牌，提醒人時刻保持對生活中發現美的新鮮感▼

+ 10 + 9 + 8

逛完BOW LIVING的小編，別說給一個朋友挑選禮物了，給十個朋友挑都不在話下，隨手拿起一件都帶着滿滿的誠意和儀式感。如果不是擔心自己的小金庫空掉，整家店的東西都想擁有！

BOW LIVING（深圳微時光提供）

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