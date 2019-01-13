【環保設計】設計師以廢棄大理石為原料　變出少女味粉色家品

也許大家曾聽過《美麗的錯誤》這首由鄭愁予所寫的詩，那是一首講述女子等不到歸人的凄美詩歌。但是，你又知道「美麗的混亂」是甚麼嗎？美麗和混亂這個組合，一正一負，到底會出現怎樣的影像？

粉紅及粉藍色的組合充滿少女心。（IG@robingrasby）

「美麗的混亂」（beautifully chaotic）是一個由設計師Robin Grasby創作的項目，他利用大理石的邊角製作出一件件美觀又實用的產品，如桌子、牆面、瓷磚等等。一時用上夢幻的粉色系、一時又會用上樸實的黑白色，美得像一件藝術品。產品的製作過程似乎不太美觀、又或看似雜亂無章，但最後的製成品卻又充滿藝術感。粉紅及粉藍色的組合更是充滿少女心，以大理石這種剛強的物質製作出充滿少女心的產品，一強一柔，而且不覺突兀。

而最難得的是產品是用上「廢料」製成，由87%是循環再用的物料，如透過切割而產生的大理石粉以及大理石的邊角，加上13%樹脂組成，別具意義。樹脂除了用作黏合材料，更可令產品更為耐用。

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在大理石的行業中，有不少完好而且品質沒有問題的大理石因各種原因被扔棄，並被標籤為「不可用」，Robin Grasby正正因為不忍大理石未能被物盡其用就被拋棄，所以產生了以大理石為創作媒介的想法。他亦十分鍾情於大理石的本質，他認為：「最原始的狀態才是最美。」所以希望以現代和獨特的方式展示出大理石最美麗的一面。Robin Grasby的作品除了告訴我們被扔棄並不代表沒用處外，同時也提醒了大家可以多留意日常生活中的事與物，也許不起眼的物件也可變成美麗的藝術品。

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