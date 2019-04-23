【聯乘】IKEA「致敬」購物袋？日牌跟DSMG合作袋款比宜家更多Size

IKEA經典藍色購物袋，自Balenciaga推出「致敬」款式後，引發各大時裝、街頭品牌推出二創款式。 今回輪到日本品牌CHACOLI，跟日本時尚名所Dover Street Market Ginza合作，將品牌簽名式設計換上新色，驟眼看來跟IKEA購物袋相似，不過細看設計，原來內有乾坤，而且一次過帶來八個不同尺寸。

日本新晉品牌CHACOLI與川久保玲旗下的日本時尚名所Dover Street Market Ginza合作，推出藍色袋款。（CHACOLI）

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IKEA購物袋的手帶印有特大品牌Logo，可謂高調，而這款聯乘一系列有着八個不同尺寸的藍色袋款，設計卻從不顯露CHACOLI品牌的蹤影，而且外觀簡約，便自自然然流露出品牌低調務實的作風，其將所有精神完全集中於設計的品質與細節上，就如袋子的手柄位置，加上鞣製皮革之餘，所採用的銀色啪鈕也是來自意大利Fiocchi高級五金；底板部分，則選用德國Salamander的再生皮革，測試所得皮革能夠高度保護袋中的電腦設備。

至於袋身用上輕盈、防水、耐用的日本製布材作為主體布料，擁有高質量之餘，同時兼備功能與實用性。此番設計價格由18,000日元（約1,260港元）至37,000日元（約2,600港元）不等，將於4月26日正式上架。

再看更多有關CHACOLI過往的設計，就能理解到其經常以八款尺寸作為設計的方式，這其實是品牌的獨特性之一，就以品牌支線Frame Collection為例，黑白袋款如同今回概念般，雖然兩大系列勻應用了相同的布料與理念製作，但內裏間隔與大小尺寸卻並非一致，散發着異曲同工之妙。

CHACOLI與英國時裝品牌TOOGOOD聯合打造的袋款。（CHACOLI） 另一邊廂，除了是次與Dover Street Market Ginza合作外，品牌過去亦積極與不同時裝單位合作，就如HYKE 2019春夏系列中模特兒所攜的黑色袋款、英國時裝品牌TOOGOOD上兩月出售的四大帆布袋款等，同是與CHACOLI合作的成果。CHACOLI跟不同品牌合作，原來幕後主腦正是日本時裝界火速冒起設計師岩井良太，即是AURALEE創辦人和Descente簡約支線Pause設計師，難怪都是以Less Is More取得成功。

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