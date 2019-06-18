A-COLD-WALL* SS20初嘗牛仔布設計　以街頭時裝控訴英國政治亂局

每個對於A-COLD-WALL* 的評論都離不開 Samuel Ross 如何在街頭時裝中火速突圍而出，或如何以門外漢身份(平面設計)走進時裝界。經歷四年半和多次大秀的歷練，Samuel Ross 已在國際時裝舞台上闖出一遍天，近日更揚言志在制止時裝圈的保守主義。

Samuel Ross 出場謝幕。（Vogue）

如果事情正在瓦解，現在就是時候用我們的雙手重建它們。 Samuel Ross

A-COLD-WALL* SS 2019 。（Vogue）

2020 春夏 A-COLD-WALL* 時裝騷，一如以往緊守工業風建築感的品牌基因，以黏土、鉛、玻璃、水四種化元素作主要設計靈感。

是次的時裝騷另一亮點落在Diesel Red Tag與A-COLD-WALL*聯名合作計劃，為配合Red Tag的核心牛仔元素，Samuel Ross為合作計劃設計了一系列牛仔布。經洗水與潑墨處理的布料呈灰白色，與標誌性的黏土主題相稱，拼接深色的牛仔 Trench Coat 亦毫無遺和感。唯獨相比於過往Diesel Red Tag與Shayne Oliver 的合作計劃，Samuel Ross明顯沒有強調牛仔布的質感和特點，因而略為失色。

A-COLD-WALL* SS 2020。（Vogue）

A-COLD-WALL* SS 2020。（Vogue）

工業風和重塑藍領工裝形象是雖Samuel Ross的拿手好戲， 而每次選題亦別有用心，但無奈每季的重點單品、用料用色、解構細節手法大同小異，缺乏顯著性的創新元素，實在難令人留下深刻印象或特別衝擊性影響。

A-COLD-WALL* SS 2020。（Hypebeast）

+ 2

英國近年經歷多次脫歐談判，令許多設計師如 Riccardo Tisci、Vivienne Westwood、Victoria Beckham一直對政治體制的衰退表示厭惡和不滿，當然在英國土生土長的Samuel Ross亦有同樣見解。因此2020春夏騷場上，模特兒面帶灰塵、地上遍佈沙礫的場境，正是Samuel Ross有感重建家園而表達的局面。

Vivienne Westwood 一直對脫歐議題持反對立場。（網上圖片）