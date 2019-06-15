The North Face四色支線：紫黑白紅Label各有主題　黑標日本限定

The North Face 近年來因為「機能風」的興起，逐漸轉型為年輕人也愛著用的潮牌之一，大家不再只是為了戶外運動而購買 The North Face，反而是做為展示自身品味的潮流媒介之一。近幾年 The North Face 曾和多家知名品牌聯名過，如 Supreme、Sacai、Junya Watanabe MAN、Mastermind、BEAMS 等。而其中或許你還曾聽過紫、黑、白、紅標，但到底它們有何不同，現在就來看看有甚麼分別吧！

紫標

The North Face Purple Label（紫標）可說是最受推崇的支線，在 2003 年時 TNF 為了將品牌機能性的優勢與都市街頭風格融合，便和日本品牌 nanamica 合作，打造出獨一無二的紫標系列，而紫標的風格走向皆是由日方做決策，所以和其他支線比起來就擁有了無可取代的特色，而且紫標只在日本發售，雖然價格昂貴，但往往一推出就立馬售罄，也導致價格被炒的非常高。

+ 5 + 4 + 3

黑標

黑標其實是源自於「Urban Exploration」的店鋪概念，之後才創造出獨立的產品。而黑標和紫標一樣都是由日本衍生出來，不過卻風格迥異，原先黑標只有在日本販售，但其實在 2017 年時黑標也進駐台灣了。之前 TNF 的黑標與 Sacai 聯名也引起不小的話題，創辦 Sacai 的設計師為阿部千登勢（Chitose Abe），她曾在川保久伶的公司下工作過，其在時尚界的影響力不容小觑。另外一般 TNF 的產品也有黑色標籤，但當提到「黑標」時其實應該是指 Urban Exploration！

+ 4 + 3 + 2

白標

環繞在「Daily、Outdoor、Style」這三個主題便是 White Label（白標）的宗旨，其目的是為了因應韓國市場而推出的專屬支線，價格不僅更加親民，款式走向上也較偏休閒、運動和日常化，但仍然保有機能性。不過白標推出新產品的速度較快，且其實也不難取得，因此其珍貴性沒有紫標來的高。

+ 7 + 6 + 5

紅標

歐洲限定的紅標，是目前最年輕的支線，於 2016 年時才成立。紅標與義大利潮流名所 SLAM JAM 合作，期望能更深入歐洲市場，近期有去歐洲的話可不要忘了買紅標，現在也是非常難取得的支線呢！

結語： 不知道哪一種支線的風格最深得你的心呢？期待未來 The North Face 會不會把彩虹的七個顏色都集滿呢！

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原文： 簡單搞懂 The North Face 的 4 個支線，除了「紫標」之外你還有其他選擇！

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