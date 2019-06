The North Face四色支線：紫黑白紅Label各有主題　黑標日本限定

The North Face 近年來因為「機能風」的興起,逐漸轉型為年輕人也愛著用的潮牌之一,大家不再只是為了戶外運動而購買 The North Face,反而是做為展示自身品味的潮流媒介之一。近幾年 The North Face 曾和多家知名品牌聯名過,如 Supreme、Sacai、Junya Watanabe MAN、Mastermind、BEAMS 等。而其中或許你還曾聽過紫、黑、白、紅標,但到底它們有何不同,現在就來看看有甚麼分別吧!