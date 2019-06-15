The North Face四色支線：紫黑白紅Label各有主題　黑標日本限定

（Instagram@whitelabelcollection，Instagram@tnf_urbanexploration_hk，Slam Jam Socialism官網圖片）

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The North Face 近年來因為「機能風」的興起，逐漸轉型為年輕人也愛著用的潮牌之一，大家不再只是為了戶外運動而購買 The North Face，反而是做為展示自身品味的潮流媒介之一。近幾年 The North Face 曾和多家知名品牌聯名過，如 Supreme、Sacai、Junya Watanabe MAN、Mastermind、BEAMS 等。而其中或許你還曾聽過紫、黑、白、紅標，但到底它們有何不同，現在就來看看有甚麼分別吧！

紫標

The North Face Purple Label（紫標）可說是最受推崇的支線，在 2003 年時 TNF 為了將品牌機能性的優勢與都市街頭風格融合，便和日本品牌 nanamica 合作，打造出獨一無二的紫標系列，而紫標的風格走向皆是由日方做決策，所以和其他支線比起來就擁有了無可取代的特色，而且紫標只在日本發售，雖然價格昂貴，但往往一推出就立馬售罄，也導致價格被炒的非常高。

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黑標

黑標其實是源自於「Urban Exploration」的店鋪概念，之後才創造出獨立的產品。而黑標和紫標一樣都是由日本衍生出來，不過卻風格迥異，原先黑標只有在日本販售，但其實在 2017 年時黑標也進駐台灣了。之前 TNF 的黑標與 Sacai 聯名也引起不小的話題，創辦 Sacai 的設計師為阿部千登勢（Chitose Abe），她曾在川保久伶的公司下工作過，其在時尚界的影響力不容小觑。另外一般 TNF 的產品也有黑色標籤，但當提到「黑標」時其實應該是指 Urban Exploration！

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白標

環繞在「Daily、Outdoor、Style」這三個主題便是 White Label（白標）的宗旨，其目的是為了因應韓國市場而推出的專屬支線，價格不僅更加親民，款式走向上也較偏休閒、運動和日常化，但仍然保有機能性。不過白標推出新產品的速度較快，且其實也不難取得，因此其珍貴性沒有紫標來的高。

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紅標

歐洲限定的紅標，是目前最年輕的支線，於 2016 年時才成立。紅標與義大利潮流名所 SLAM JAM 合作，期望能更深入歐洲市場，近期有去歐洲的話可不要忘了買紅標，現在也是非常難取得的支線呢！

結語：

不知道哪一種支線的風格最深得你的心呢？期待未來 The North Face 會不會把彩虹的七個顏色都集滿呢！

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原文： 簡單搞懂 The North Face 的 4 個支線，除了「紫標」之外你還有其他選擇！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

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