【BODE】超級新人王復古品牌　最愛從古董攤擋尋找百家布造衫

巴黎男裝2020春夏時裝周現正進行得如火如茶，當中有一個新晉品牌來得特別矚目，名曰BODE（發音是BOH-dee），名稱雖然簡潔，但設計出來的作品卻殊不簡單，無論是製作用料以至設計理念，都隱隱然與中村世紀的visvim有着幾分相似。不過別以為與visvim相像，就先入為主地以為人家是日本品牌，非也！設計師Emily Adams Bode兩星期之前才奪得CFDA年度最佳時裝設計師新人獎了吧。

BODE的理念以至作品外觀，本身就和visvim有幾份相似。（The RealReal）

Emily Adams Bode本人。（GQ）

既然是CFDA（Council of Fashion Designers of America）得獎者，Emily Adams Bode當然是阿美利堅出品，出生在喬治亞州亞特蘭大郊區，於一個古董文化氛圍濃厚的家庭成長，祖父是收集早期美國古董的瘋狂愛好者，媽媽和姨姨亦慣常帶她逛亞特蘭大或Cape Cod的古董市集尋寶去，自幼受到Antique、Vintage文化薰陶，使Emily Adams對舊美國文化有着深厚知識與熱情，其後就連其他國度的古舊物事亦一併沉醉其中。

早前靈魂樂歌手Leon Bridges以一身BODE設計的絨面圖案西部造型出席格林美，使全球人類對BODE刮目相看。

Patchwork百家布服飾是品牌的焦點大作。（Browns）

為了一塊古布而大費周章，專誠於美國穿州過省，甚至遠赴印度。（GQ）

+ 3 + 2

於紐約Parsons School of Design畢業之後，數年前開始Emily Adams Bode亦成立了BODE這一個同名品牌，只因她認為服飾是最能夠將舊物與創意合一的媒界，亦能夠賦予舊物第二次生命。所以和中村世紀、細川雄太一樣，Emily Bode總愛堅持以舊布料製作服飾，往往因為一塊古布而大費周章，專誠於美國穿州過省，甚至遠赴印度，以覓得合心水的布料，造作出稱心意滿的衣服，單單是2018一季Collection，就採用了三百多種不同布料，十分驚人，當中尤以利用百家布造成的衣服最為注目，極具耀目性和手工美感，哪怕價值動輒過萬港元，依然引來全世界時裝迷瘋狂追捧，只因和許多利用古布造衫的日牌一樣，這些服飾都是買一件少一件了。

BODE SS2020。（Alessandro Viero）

+ 9 + 8 + 7

而來到2020年春夏季度，Emily Adams Bode縱然如願踏上最高峰的巴黎時裝周，亦仍然不忘崇尚懷舊的初心，以馬戲團作為靈感主題（馬戲團這概念本身就十分懷舊），將七彩繽紛又具光澤感的服飾貫穿整個系列，優質的古董緞面絲綢結合七彩條子，製定成上身衫及長褲，高貴又舒適；Two Faces式的圖騰長褲，不但極具視覺上震撼，褲子本身更是BODE其中一大「叫糊」單品，不但用料優厚，一時配以誇張印花；一時將懷舊美風字樣或圖案，繪印到褲管之上，別具美國Country、印第安或西部風情。不過最矚目者，還是一系列以古董百家布改裝或拼湊而成的服飾，深深表現出昔日社會的家庭溫馨與民族風情，有如日本的Boro襤褸一樣，愈舊愈爛，才愈有味道，也愈有故事性。