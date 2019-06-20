【人間失格】蜷川實花改編太宰治遺作成電影　為灰調頹廢添色彩？

「生而為人，我很抱歉。」這句話出自日本「頹廢派」作家太宰治的遺作《人間失格》。書中寫盡對人的怯懦和對生的絕望，同時亦為太宰治大半生的寫照。 今年九月，《人間失格》將再度搬上大銀幕。這次改編由日本知名攝影師蜷川實花執導。蜷川作品多年探討人的慾望和死亡。而當攝影師的瑰麗色調，遇上太宰治的陰冷灰涼時，又將混和成何種色調的電影？

《人間失格》將於今年九月十三日於日本上映。

膽小鬼連幸福都會害怕，碰到綿花都會受傷，有時還會被幸福所傷。 太宰治《人間失格》

日本作家太宰治代表作《人間失格》出版逾七十年。多年來，作品為不同創作人改編：先是2009年，《死亡筆記》作者小畑健為《人間失格》繪製動畫；2017年，日本恐怖漫畫家伊藤潤二亦決定把作品改編。電影方面，《人間失格》原著改編電影於2010年面世，由荒戶源次郎執導，生田斗真擔任男主角；至於今次作品將再次改編成電影，重現大銀幕。

然而，這次改編不再貼近原著，講述原主角大葉庭藏耽溺酒色、自我放逐，最後被絕望吞噬的一生。相反，電影定名為《人間失格—太宰治與三個女人》，開宗名義是把本身帶半自傳色彩的小說，改編成傳記片。電影講述這大文豪於三名女子間周旋不情，最終殉情；與之對照，正是太宰治在三十九年的短暫人生中，三度與情人殉情的歷程。今次電影陣容鼎盛，由小栗旬擔正演出，其他主演包括澤尻英龍華、宮澤理惠、二階堂富美等，單看演員名單，亦足夠叫人期待。

小栗旬飾演太宰治（電影劇照）

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演員名單固然教人引頸以待，但最多人談論的，莫過於是次電影由日本知名攝影師蜷川實花執導。蜷川多年跨界創作，從藝術攝影、商業創作，以至電影執導，均為她所涉獵。蜷川實花個人風格濃烈：極致鮮艷的色彩，以近乎放大鏡的視覺拍攝，而常見於她頭下的拍攝主體——過度染色的鮮花、人工繁殖雜交金魚等——種種縱然與自然相關，卻弔詭地為人的慾望所扭變。這些拍攝主體，經蜷川以瑰麗色調包裝過後，放大的正正是人生中幽暗沉重的慾求和死亡。然而，蜷川的作品比起衞道批判，更多是捉緊生命中艷麗而短暫的一剎荼蘼，叫人反思人生中的脆弱和美好。

從剛發布的劇照和預告片，看來是次電影依然充滿蜷川的美學標記：油畫般濃烈的色調，以及無處不在、燦然盛開而又即將凋零的花卉。這些符號帶着過往慾望和死亡的象徵，融入到太宰治的傳奇故事中，將帶給觀眾怎樣的反思？就讓我們拭目而待。