【藝術】日本北川村莫奈花園　神還原印象派名畫《睡蓮》河畔美景

說到藝術家莫奈（Claude Monet）的畫作，大家一定會想起《Water Lilies（睡蓮）》。莫奈一生繪畫過不少風景畫，淡淡的色調、朦朧的景象令他的畫作充滿詩意。莫奈自1883年起居住在法國Giverny的小村莊，他在那裡創作出不少作品，其中一幅富有代表性的畫作《日本橋》就是例子之一。

莫奈在日本橋上拍照。（モネの庭）

Giverny亦因此成為旅遊景點之一，希望一睹睡蓮池及日本橋的廬山真面目。除了法國之外，日本北川村同樣有莫奈花園（「モネの庭」），不用遠赴法國就可以欣賞到莫奈畫中的美景。

（IG@garden_of_monet）

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花園主要分為三個部分，分別是「Flower Garden」、「Water Garden」和「Light Garden」。日本的藝術尤其是浮世繪影響了不少西方畫家，莫奈也是其中之一，而遊客在遊歷「Flower Garden」及「Water Garden」時就可以了解到莫奈對於日本藝術的喜愛。「Flower Garden」中種植了不同類型的植物，並會因應四季去改變展示的植物，在七月至十月期間會有藍色蓮花。而「Light Garden」就是根據Monet在43歲時所描繪的地中海去塑造，有充滿夏日風情的棕櫚樹以及各種異國花卉。

花園中亦孕育了不同物種，如青蛙、蝸牛、蝴蝶、各種魚類等等，在欣賞美景之外，也可以多留意身邊的小動物。