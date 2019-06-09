【金魚缸美學】師承Nendo日本設計師　這魚缸如何展現生命力？

對很多人來說，金魚缸的美學多數在於缸內的擺設，當中的魚兒，也被視為裝飾物。 日本設計師三澤遙卻持相反意見，她重視水中的生命，致使她創建出富創新性的作品《Waterscape》，充滿美感之餘，也令魚兒可以快樂地在水中暢泳。

日本設計師三澤遙設計的魚缸（MISAWA DESIGN INSTITUTE）

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曾在著名設計事務所Nendo工作的三澤遙分享《Waterscape》設計理念：「這由兩個重新設計的水族館組成，金魚從一個地方游到另一邊，過程中像消失瞬間，由於光線透過玻璃折射，重新出現的魚兒又會大於實際尺寸。」由此可見，設計過程中她考慮到趣味性與突破性。此外，三澤遙形容整個建構概念，亦考慮到四大元素：空氣、水、沙子和植物，整體感覺一致，能夠互相聯繫與襯托。

設計師三澤遙（Haruka Misawa）。（網上圖片） 設計師三澤遙分享：「項目由兩個重新設計的水族館組成，金魚從一個圓形，游到另一個透明球體，過程中消失瞬間；然後由於光線透過玻璃折射，重新出現的魚兒又會大於實際尺寸。」由此可見，設計過程中，她也考慮到趣味性與突破性。除此之外，設計師形容整個建構概念，亦顧慮到四大元素：空氣、水、沙子、植被，而被塑成的空間可見，以上要素的確一同出現於內部之中，卻不帶半點違和感，感覺一致，能夠互相聯繫與襯托。

《Waterspace》形狀起伏不平，360度全透明設計，除有意展示出前衛與玩味特質，也為了全面觀察魚類的生態，「俯瞰時可觀察魚兒在這個透明島嶼內的所有行蹤；仰視時則如同水族館般，用另一角度考慮水中生物所需的棲息地。」

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事實上，《Waterspace》並非三澤遙並非首次以魚缸設計。於2016年，她已首次創作相關項目，整個系列共有十四款的魚缸設計，同樣大玩幾何圖案、線條，當中作品《Zoning with Foams》，利用緊湊密集而大小不一的線條呈現魚缸不同的領域邊界，概非常有趣。三澤遙的設計，除了著重魚缸的實用性和美學美學外，也細心地照顧魚兒生活，難怪叫人心醉。