【攝影】Greg Girard東京相集　捕捉70年代橫須賀夜生活紫醉金迷

70、80年代，香港的霓虹夜色、都市日常，都被加拿大著名攝影師Greg Girard一一拍下來。 他透過1993年出版的《City of Darkness》，透過九龍城寨日與夜的照片，揭開這個國度的神秘面紗。 早前，他再帶來最新著作《Tokyo-Yokosuka 1976-1983》，分享了一系列從未曝光過的作品，不過今次主題並非香港，而是圍繞日本東京的舊歲月。

Greg Girard最新作品集：《Tokyo-Yokosuka 1976-1983》（magentafoundation）

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不少人認識攝影師Greg Girard，因他利用鏡頭捕捉70、80年代不一樣的香港。「來到一個到處被霓虹光掩蓋的城市，我被深深吸引著。」於是自1974年起，Greg便開始在這個繁華都市進行拍攝，港人的貧苦生活、水手在灣仔的日常、橫街窄巷、九龍城寨等等，只要入夜，Greg便手執相機，記錄最真實的香港，「我很喜歡香港晚上的面貌，所有東西全亮着，就算失去任何光源，城市的一切依然不會因而停止。」

最後一班尾班車與早上第一班火車是Greg拍照時份（Greg Girard） 當然，Greg的作品絕不局限於香港，在最新作品集《Tokyo-Yokosuka 1976-1983》中，可見他同樣鍾情70、80年代的舊日本，特別是橫須賀市（Yokosuka）。1976年，Greg首次踏足日本，便決定在東京留下來，白天兼職英語老師，晚上則搖身一變為城市記錄者，在最後一班尾班車與早上第一班火車之間徘徊的深夜時份，開始用鏡頭探索城市的夜生活與消遣區，特別選址於橫須賀一帶拍攝，「當時這裏是個龐大的美國海軍基地，滿佈酒吧與俱樂部。」對Greg來說，這景像別具魅力。

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攝影家Greg Girard，80年代初期曾定居於本港，直到1989年離開到上海。（Greg Girard）

拍攝過後，他租用黑房沖曬照片，並將他的幻燈片送往另一個商業實驗室處理，可是，那段時期的作品從未流出，直到加拿大The Magenta Foundation為其正式發行，才方可一睹他鏡頭下日本舊城的景觀。