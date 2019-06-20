Issey Miyake控告Hanaa-fu抄襲Bao Bao　同面不同底算不算抄襲？

時裝界的增長速度極快，相隔數月便有新商品推出，但當中只有經典能長存不朽，所以很多設計師都選擇向經典「致敬」，只要改一兩個細節再註明「靈感」出處，帶好頭盔就不怕被指控抄襲，輕輕鬆鬆便把別人的經典變成自己的標誌性產品，絕不費吹灰之力。近日Issey Miyake向法院申請要求向日本品牌Hanaa-fu手袋禁止生產，原因是他們的外型過於相似？

Bao Bao Issey Miyake 是品牌家族中最受歡迎的副線，以4個三角形組成正方的幾何感設計讓人過目不忘，Bao Bao 也是女仕心目中最愛手袋品牌之一。但有趣的是，近年市面上亦出現了一個同樣以幾何圖案拼合傳統摺紙藝術作設計元素的包袋品牌Hanaa-fu，以親民價格和精細做工招來大量穩定客源。有見對方來勢洶洶，Issey Miyake近來就指出Hanaa-fu的其中兩款袋Aries Neo和Sargas Neo使用了三角形拼接方形的設計，外型與Bao Bao極為相似，並告上法庭，控訴Hanaa-fu抄襲。雙方於本年年初曾進行談判，結果未能達成共識，最後Issey Miyake於6 月13 日，終於向東京地方法院要求禁制Hanaa-fu生產該兩款產品。

Bao Bao Issey Miyake 經典Tote Bag。（網上圖片）

Bao Bao Issey Miyake 。（網上圖片）

日本傳統藝術歷史沿遠流長，歌舞伎、花道、蒔繪等等都時常啟法當地設計師投放於藝術產品中。和式摺紙（Origami）則影響了不少Issey Miyake（三宅一生）的作品，因為他的設計理念基於“一塊布成衣”，並強調服裝與身體之間的關係，概念與摺紙藝術大同小異，以運用一張原料摺疊出不同的紋理和形狀。Issey Miyake 共有十一支副線，當中以Bao Bao Issey Miyake的包袋配件副線最為人熟悉，從2000年在PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE副線第一次亮相開始便大受歡迎，更從2010年秋冬系列中正式成為獨立品牌。Bao Bao 利用三角形結構的特點，把菱格片將2D平面變換為3D立體空間的形式作標誌性賣點，以幾何圖形的概念烙印於觀眾的心中。

三宅一生先生。 （網上圖片）

1999年Issey Miyake A-POC（A-Piece of Cloth）系列。（網上圖片）

同樣以摺紙藝靈感概念的Hanaa-fu創立於2007年，並於已進駐多個國家的百貨公司，Hanaa-fu的用料不俗，而且定價比Bao Bao低近乎十倍，難怪Issey Miyake會感覺受到威脅而狀告Hanaa-fu。事實上，Hanna-fu不是以「低十倍價錢的Bao Bao」吸引顧客，其實它的主要賣點在其「百變特性」身上。Hanaa-fu每個手袋設計都能以不同的摺疊方式改變袋形配合不同衣著，而其中被指抄襲的Aries Neo更能演變成最多五款的袋形，這種靈活方便的設計，當然成功吸引到大量支持者。相反，每個Bao Bao Issey Miyake 只有一種袋形，亦只有兩種手挽長度可以任意改變，若以Aries Neo袋形為例，它只有五分一個設計與Bao Bao的經典幾何Tote Bag外形相似，設計上的三角形圖案亦是用於改變袋形的機關，而不是特別研發的裝飾性特製布料。這個出發點不同，但外形相似的情況下仍會被法院定性為抄襲嗎？結果還請拭目以待。

Bao Bao Issey Miyake 經典Tote Bag。（網上圖片）

Hanaa-fu Aries Neo能分別摺疊成五種袋形。（Hanaa-fu）

Hanaa-fu Aries Neo能分別摺疊成五種袋形。（BARCOS）

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西班牙品牌LOEWE經典Puzzle Bag亦以多種用法見稱。（網上圖片）