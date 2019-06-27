「粉系男生」Gregory Robert以穿搭控訴：粉紅色非小女孩專屬！

這世界上你最喜歡什麼顏色？對於 Gregory Robert 來說肯定是粉紅色！近幾年女生穿起了西裝、男生穿起了裙子，而粉色所代表的性別也早已無界線，當男生穿起粉色時終於不會再被嫌棄，而是轉變為一種展現自我的潮流態度。如果你也喜歡粉色，就來看看Gregory是怎麼將粉色穿搭的淋漓盡致吧！

【Look 1】

應該誰也沒想到出門倒個垃圾居然都能如此帥氣吧！粉色抓毛絨材質的 ellesse 帽 TEE ，混搭白色微喇叭褲創造出了一種復古潮流感，雖然抓毛絨材質容易顯胖，但尺寸並不是 Oversize 因此臃腫感並不會很重。

【Look 2】

白色 X 粉色是最不突兀的搭配，稍微短版的微高領上衣搭上粉色西裝褲就非常好看，Lacoste 的粉色斜肩包也成為焦點之一，記住包包肩帶不要調得太長，這樣才能讓下半身的比例顯得更長。另外也要注意如果你也像 Gregory 一樣屬於比較高壯的身材，包包若太小反而會造成身材太大隻的感覺！

【Look 3】

POLO 衫一直被塑造成爸爸輩才會穿的印象，但近年因復古風再次興起，許多潮人也會穿起 POLO 衫，Gregory 利用混搭格紋褲的方法強調出街頭氣息，並且再用藕粉色的針織外套當作裝飾，無論像他一樣斜綁在胸前，或是披在肩膀上都很適合。

【Look 4】

較少有男性會嘗試開衩單品，但 Gregory 卻完美的駕馭這件 Pigalle 的粉色開衩長褲，搭上簡潔款式的 T 恤、襯衫等才不會搶掉褲子的風采，另外白色長襪也是不可忽視重要單品，若選擇皮鞋款能增添紳士的成熟氣息，若搭上球鞋則能詮釋出俐落的率性風格，或者你喜歡悠閒為主的帆布鞋也非常適合。

【Look 5】

如果覺得上述等級都太高，利用彩度低一點的小配件也能傳達出自身的個性。經典不退流行的條紋 TEE 相信各位型男都擁有一件，配上淺色直筒牛仔褲就不必擔心穿錯。除了帽子外，仔細看還會發現 Gregory 的衣領處也是粉紅色呢！最後用白色 Adidas 來當穿搭結尾，使整體色彩顯得非常和諧。

【Look 6】

粉色搭螢光好像會有點怪異？其實全身顏色只要不太跳、款式簡潔就不會顯得很奇怪。西裝式大衣也是必備的外套款式，下次試試買款粉色系，或許也會讓你發覺意想不到的搭配！

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+ 3 + 2

結語：

粉色一直都是屬於中性的顏色，可甜美、可帥氣、可潮流，看各位搭黨想要怎麼詮釋都可以，趕快去買一件來試試吧！

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原文：世界上最喜歡粉色的男人是他！看 Gregory Robert 如何將粉色玩弄與鼓掌間！

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