【Katharine Hepburn】4摘奧斯卡影后　30年代中性打扮掀裝褲革命

提起 Hepburn，我們都會想起美麗不可方物的 Audrey Hepburn，其完美五官和優雅氣質，一舉手一投足，簡直要以顛倒眾生來形容。但其實電影界還有一位知名的 Hepburn，她就是奧斯卡影后紀錄保持者 Katharine Hepburn（嘉芙蓮協賓）。

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出現在一百年前的強勢影后

Katharine Hepburn 跟 Audrey Hepburn 沒有半點血緣關係，若說 Audrey 是優雅的代表，Katharine 就是反叛的代名詞，1907 年出身的 Katharine，母親是女權運動的領頭人物，父親是泌尿學家，家境相當不俗，Katharine 自幼被教育要敢言、有主見，也孕育成獨立的個性。在大學畢業後，她立即入讀戲劇學院，由百老匯小角色演到大銀幕，天生聰穎加上堅毅性格，讓她在第 3 部電影作品 《Morning Glory》就得到了奧斯卡最佳女主角。

歷年來，Katharine Hepburn 演了 40 部電影，當中也經歷過「票房毒藥」的時期，但她都會再接再勵，親自挑選劇本，其後遇上不少好角色，被提名 12 次奧斯卡女主角，總共有 4 次獲獎，這個紀碌至今未有人打破，大家熟悉的梅莉史翠普，也「只是」得過 2 次這個殊榮。

AS FOR ME, PRIZES ARE NOTHING. Katharine Hepburn

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值得一提，這 4 次的得獎，她通通都請人代領，很多人認為她不太給頒獎禮面子，但她卻強調自己演戲不是為了拿獎，她的獎項就是她的作品。

Katharine唯一一次亮相 Oscars就是頒紀念獎給好友 Lawrence Weingarten，不像其他女星悉心裝扮，只是穿上全黑中性裝束，相當有性格。

女穿男裝的時尚革命

今天褲子當然是女生衣櫥中必備單品，一個女生可以自在的穿著不同設計的褲子上街，但原來在二戰前，在約定俗成下，女生還是要穿著得「非常女性化」，女性穿褲子還可能要被捕拘留！但 Katharine 卻不明所以，她在訪問中表示，9 歲時就穿著哥哥的衣服，還給自己改了一個男生名字 Jimmy。

反傳統的她喜愛中性打扮，連在電影中也會以褲裝演出，好像 1935 年的《Sylvia Scarlett》和 1938 年的《Holiday》電影版，都是以剛陽造型示人。Katharine Hepburn 是第一個穿上男裝的荷里活女星，也是第一個穿褲子出席奧斯卡的女性。她在 30 年代被批評過於前衛，現在時尚界提起女裝褲革命，她卻成為受追捧的 icon 之一。

曾拒絕跟夫姓，離婚後遇上一生摰愛

在演藝上力追完美的 Katharine Hepburn，在感情上則是隨性得多，她試過同時跟 4 個男生交往，21 歲時答應了富豪 Ludlow Ogden Smith 求婚，結婚後二人卻意見不合，同時 Katharine 覺得 Smith 這個姓過於平庸，拒絕跟隨夫姓，結婚後三周，二人便閃電式分居，重回朋友關係。

其後 Katharine 在遇上了她的最佳螢幕拍檔 Spencer Tracy，兩人一共合演了 9 部電影，外型風度翩翩的 Spencer Tracy 也是她一生最愛，據知她只會在 Spencer Tracy 面前收斂自己的脾氣。可是， Spencer 早在結識 Katharine 前已有家室，雖然很早就與妻子分居，但礙於宗教關係不能離婚。

兩人相戀和糾纏了二十多年， 直至 Spencer Tracy 病逝，期間 Katharine Hepburn 跟 Spencer Tracy 的分居太太成為了朋友，還幫手照顧對方和 Spencer 的殘疾兒子。

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2003 年，享年 96 歲的 Katharine Hepburn 與世長辭，她將所有財產留給好友，她貫徹低調作風，生前已表明不作任何形式葬禮和的悼念活動。

在鏡頭前後，Katharine Hepburn 的形象總是女強人，毫不掩飾、也直言不諱，這樣直率的性格，令她曾受到保守派人士嫌棄，但又贏得無數渴望自由的女性熱愛。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】