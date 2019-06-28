ABC-MART自家鞋履品牌惹抄襲疑雲　BIRKENSTOCK憤而中止合作？

有句話是這麼說的：「每個人在世上都有七個長得跟自己一模一樣的人。」人有相似無傷大雅。不過，若發現跟自己創意很「類似」的設計，就不是笑笑就能帶過。

畢竟連時尚老佛爺Karl Lagerfeld一雙用「K」做logo的黑白球鞋就曾經被New Balance告上法院，GUCCI 也曾告過 Guess。不久前 GUCCI 也曾被 KEEN 發文酸了一番。

美國「穿窿涼鞋」KEEN竟多謝GUCCI抄自己？網友：一眼就認得出

三宅一生旗下的BAO BAO ISSEY MIYAKE，認為位於鳥取縣的BARCOS 推出的包款與自家品牌太過相似，以「不正競爭防制法」一狀告上了東京地方裁判所。

到底是創意來源相似，還是流行就是這樣，模仿？抄襲？彼此界線真的要拿捏得好，特別當你是該品牌的最大銷售通路——這裡說的就是BIRKENSTOCK與其太平洋地區最大販售通路ABC-MART。

ABC-MART自家品牌HAWKINS推出的鞋履疑似與BIRKENSTOCK撞款，惹來對方震怒▼

BIRKENSTOCK宣布停止ABC-MART（包括台灣）合作，主要是因為ABC-MART自家品牌HAWKINS推出的鞋款與 BIRKENSTOCK的設計實在太過相像，而且在ABC-MART的店鋪刻意放得很近，BIRKENSTOCK認為會引起消費者的混淆，因此決定先停止ABC-MART合作。

台灣ABC-Mart則表示：「歷年跟BIRKENSTOCK採購的商品都是在合約的條款下訂立，目前現有的商品也會正常販售，後續靜待雙方協商。」

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