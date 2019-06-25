【銀髮時尚】穿出真我更勝減齡　看八位公公婆婆的IG學不老穿搭

前陣子訪問 plain-me主理人 Akko，他半開玩笑的說很多公公婆婆的 Urban Outdoor風格很厲害。說真的小編平常確實會觀察老人的穿搭美學，從他們的寬鬆拿捏到顏色比例都有值得學習的地方，甚至像是浮誇的滿版豹紋，長輩們都Carry得怡然自得。 如果有一天我們老了是否還能堅持穿搭呢？話題回到老人穿搭，其實像是Nick Wooster、BON&PON夫妻、台灣潮流奶奶林莊月里、住在台灣的澳洲爺爺Vernon，他們的出現都讓年輕一輩的我們感到新鮮，替穿搭注入一股銀髮勢力，今天就來看看世界各地還有哪些公公、婆婆，至今仍堅持着穿搭。

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1. slvr.tty

日本爺爺 SLVR.TETSUYA的風格我想會是時下年輕會想關注的對象。穿起有着街頭元素的時裝品牌，正合乎當今流行趨勢。不過除了Vetements、Off-White等主流品牌之外，他也會穿doublet、ISSEY MIYAKE等日本設計師品牌，無疑讓整體穿搭品味更上一層樓。

2. vqjannoa5214

很多長輩因為沒有使用Instagram的習慣，除非是刻意經營不然很難在社群網路上找到。今天主角爸爸是從他老婆的視角出發，擅長在紳裝中加入不同風格，硬派的軍事也好、工藝藍染拼接也棒，我想佬味會是合適的形容詞，至於編輯認為墨鏡與臉型的搭配得宜更能突顯出他的個人特質。

+ 6 + 5 + 4

3. papaootd

如果前一位介紹的是至型爸爸，那這篇的主角光頭老爸就是走親和路線。他的單品主要以素色為主，有時穿插簡單的花紋來增添變化，不過讓人驚訝的是他對於黃色系這種特殊色彩好像頗中意，對於不敢嘗試亮色的朋友，可以研究一下光頭老爸如何呈現得自然不浮誇。

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4. iconaccidental

活潑、優雅是Accidental Icon鮮明的個人風格，大量的有領單品呼應成熟的年紀，球鞋以及丹寧元素是活力的泉源，常常聽身邊友人抱怨家中長輩為了看起來更年輕，而選擇太過搶眼的單品，下次不妨拿Accidental Icon帳號推薦給媽媽們，另外想像一下如果將Accidental Icon的臉換成年輕女孩面貌，是不是也毫無違和感？

+ 8 + 7 + 6

5. baddiewinkle

各位是不是還在想，才剛說完長輩要穿得優雅，現在就拿一個大膽的來打臉？BBY BADDIE是網上相當有名的人物，不畏他人眼光找到適合自己風格的態度，在她身上不言而喻。這裡說到重點了，知道自己要表達的是什麼，如果是要看起來年輕可以走溫和優雅路線，但如果是展現自我就可學習BBY BADDIE，不只穿着前衛，她甚至是支持大麻合法化者之一。

+ 7 + 6 + 5

6. theurbanhippieswe

他是工裝爸爸嗎？來自瑞典的The Urban Hippie Swe以鮮明的工裝風格讓人印象深刻。同樣風格的Nigel Cabourn也是代表之一，而The Urban Hippie Swe最常穿的也是這品牌，不過你能從他身上還能認識其他同屬性的服裝品牌，畢竟談及工裝風格可不是只要單那幾個品牌，或是有口袋、背心就能概括得了。

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7. g.krabbenhoft

相信許多人在網上看過Günther Krabbenhöft在月台被拍下的照片，紳士風格與他瘦長的身形讓人能一眼就能識別出來。而他與妻子的穿搭總會給人精心打扮的觀感，男方以藍色調格紋串聯全身上下，女生則用同質地和色彩譜出套裝正式感，兩者身上並沒有相同的元素，不過氣場和調性卻是一様的。

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8. chinatownpretty

最後介紹的並非一個人，而是一位記錄唐人街老人穿搭的攝影師，並不強調穿着的品牌或細節，而是用整體風格來呈現穿搭，但或許攝影師還是從年輕的角度出發，因此選擇對像上也較符合流行口味，不過看着長輩們看着鏡頭露出陽光的笑容，我想這就是老人穿搭最重要的「配件」。

+ 7 + 6 + 5

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