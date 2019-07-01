【Krow Kian】首位登上LV舞台的跨性別模特兒　有嫵媚性感的過往

以下要給你們介紹一位最近以勢凌人的姿態走在時尚圈裡的跨性別模仿——Krow Kian。這位來自加拿大溫哥華的模特兒，是一位跨性別模特兒，從最初的「她」轉變成現在的「他」。Krow Kian現在是當下時尚圈非常搶手的一名模特兒，可謂是紅到發紫的那種。 他從一開始，就知道自己會背負上「跨性別」這個標籤，他也做好了一切準備，來迎接社會的輿論以及他人的目光。

23歲的Krow Kian，在13歲那年就開始了他的模特兒生涯（Pinterest）

23歲的Krow Kian，在13歲那年就開始了他的模特兒生涯。剛出道時，他還是一個女模特兒，會用嫵媚性感的姿勢，展現自己魅力的一面，但是他的心中早已被男性的靈魂所牽引。

這個心結，多年來一直困擾著他，最終他決定尋找最真實的自我，去做變性手術。他的這個決定，無疑是需要很大勇氣的，並且他還將整個過程給拍攝下來，製作成一部紀錄片。

Krow Kian 希望可以通過這部紀錄片，改變社會對於變性人的態度，希望這個社會可以給這個跨性別群體更多的包容以及關愛。他的決心其實曾經動搖過，因為他深知這個決定會令他是變性人的身份公之於眾，所有人都知道他不是一個真正的「男人」，但是他渴望尋找真實的自我，也願意站出來為同樣有性別障礙困擾的人發聲。

在他得到男性身份證的那一天，他就覺得自己人生當中的一大願望實現了。他成為跨性別人士的這一想法，不為別的，只為做最真實的自己。從此，以男模特兒身份走在時尚圈。啟用新身份後，他迎來事業的春天。

他得到Louis Vuitton 掌門人Nicolas Ghesquiere的青睞，欽點Krow Kian來走LV的大勢。在2019春夏大秀上，盡管身高沒有180+，但是他以俊朗中略帶一點陰柔的外表，成功地引起一波關注量。

他得到Louis Vuitton 掌門人Nicolas Ghesquiere的青睞（IG@krowwithak）

時尚這個行業本就是極具包容性且多元化的，品牌給予的支持也不僅是流於表面。Louis Vuitton的秀場後台，品牌還為Krow Kian設有一個獨立的更衣室，讓Krow可以舒適自在的更換服裝。品牌給予的關愛，讓Krow感受到自己的是真正的被受到尊重。

大秀結束後，Krow Kian迅速走紅，得到了許多品牌大片拍攝和雜誌封面的拍攝的工作邀請。

他還成為了Louis Vuitton大秀閉場的第一名跨性別模特兒，甚至拍攝了LV的廣告大片。

可見Louis Vuitton的掌門人Nicolas Ghesquiere對他的厚愛不一般。而且今年四月份，Krow Kian也收獲了自己的第一張Vogue封面——韓國版。

Krow Kian超強的氣場，即使不是站在C位也能極其突出。男士廓形西裝，腳上斧搭配著一雙漆皮的箭頭高跟靴，性別模糊化，呈現出一股雌雄同體秒殺全場的氣質。希望在未來，Krow Kian能早日收獲到屬於自己的solo的一封Vogue Cover。

+ 3 + 2

其實現在很多人，對於Krow Kian這類的跨性別人士有著一定的偏見。總覺得人生下來是什麼性別就該是什麼性別，上天決定你是女孩就好好的做女孩。雖然在這多元化且包容的時尚行業當中，這種偏見和歧視非常少，但也是存在個別少數。更何況在這個社會上還有這麼多有著同樣想法觀念的人。

我們沒辦法，也沒能力去改變一個人對於一個事物的看法以及價值觀。但是，我們可以去努力。雖然我們沒有像Krow Kian這般的勇氣，但我們能為他們多一份支持，多一份關愛。

【本文獲「張雞米」授權轉載，微信公眾號：JimmyBitch】