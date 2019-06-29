【LGBT】Nike、adidas紛推限定彩虹波鞋　為「同志驕傲月」打氣

六月是個很特別的月份，沒錯就是「同志驕傲月」！不過今年的六月更加與眾不同，因為不久前立法院三讀通過，台灣成為亞洲首個同性合法結婚的國家，這不僅是台灣性別平權的一大里程碑，同時也象徵著台灣奮鬥30年的同志運動終於成功，所以除了名人們紛紛發文應援以外，也有不少品牌推出相關限定商品達對 LGBTQ 的關心與支持。

1. Nike BETRUE系列

為響應「同志驕傲月」，Nike特別推出BETURE限定系列，以性別平權運動家Gilbert Baker所設計之八色彩虹旗與其簽名為靈感，重新設計品牌Logo以及全系列商品，包括：Air Max 720、Air Max 90、Air TAILWIND 79…連服飾也都換上了彩虹旗配色，繽紛中又不失潮流的設計，肯定要入手！就連鞋盒都是彩虹配色，超可愛。此外，Nike也特別推出專屬濾鏡，藉此讓大家一起為平權發聲。

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2. adidas Originals：Pride系列

adidas Originals則延續原創的概念，推出獨具風格的Pride系列。首先，服飾部分使用了標誌性的彩虹配色，搭配簡潔、俐落的剪裁。此外，adidas Originals也特別加入80年代的普普復古元素，強調鮮明的個性。至於鞋款則以淺色鞋面和彩虹漸層鞋底點綴。整體而言，百搭又不失個人特色的設計，看了真的讓人好心動。

3. PALLADIUM x Terrence Higgins Trust：PAMPA PRIDE 系列

法國軍靴品牌PALLADIUM特別與Terrence Higgins Trust合作，推出PAMPA PRIDE彩虹限定系列，採用經典「Pampa Hi」鞋款為原型改造，並加入彩虹旗元素綴飾，帥氣中帶點俏皮的設計，相當有獨特性。如果不想和大家撞鞋的讀者，肯定要入手！

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同場加映：AllSaints

時裝品牌AllSaints也推出了同志驕傲月限定商品，將彩虹元素融入設計中，搭配「ALL 」的主題，表達愛的多元和包容性，呼籲大家一起讓世界更美好。此外，品牌也以行動體現對於LGBTQ的支持，所以只購買一件該系列的上衣，AllSaints就會捐贈10英鎊給非營利組織Kaleidoscope Trust，買新衫的同時還能做善事，這麼好的機會怎能錯過！

看完以上的介紹後，大家是不是都心動了呢？據了解，這3個品牌的商品目前都已經發售了，有興趣的讀者，不妨到指定店舖或官網購入吧！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】