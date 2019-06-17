從不吝嗇嫵媚　同志歌手HUSH的性別模糊衣著：顏色不應有性別之分

「我和爸媽出櫃了！」覺得聽起來很好笑，這麼不遮掩的我，居然一直都沒有真正告訴過他們。只是我希望透過這些對話，小小地鼓勵在任何角落的你，希望你繼續加油，保持好自己。也貪心地希望，你們也能給我的老爸老媽一點小小的鼓勵，我知道他們會看我的專頁！他們很棒！ 台灣創作歌手HUSH（陳家偉）

拍攝當天，因為搭配服裝，台灣知名創作歌手HUSH（陳家偉）需要濃且稍微誇張的眼妝，結束後我問他：「需要幫你卸掉眼妝嗎？」他的回答讓在場工作人員頗意外，HUSH 朝向鏡子看了看，「我覺得還好耶！」不怕路人注意，HUSH大笑說：「我會回說：『沒看過辣妹嘛！』」

「穿衣服就是要爽，就是要給人看，」人類心智最狡詐的地方，就是讓我們對於本質不去確定的事務產生確定感，看到他們想看到的。顏色，對HUSH就如同他左右手的刺青——天使與惡魔，是必要、更是挑戰，他曾經染了一頭粉紅色髮走上金曲獎星光大道，也曾穿了整身粉紅色參加同志大遊行，「這是對一個挑戰，對世俗的挑戰，顏色不應該存在性別之分。」

HUSH獨愛性別模糊衣著風，不怕張揚、踩界，盡情展現自己▼

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魔羯座的HUSH用「複雜」來形容自己。「我的腦子停不下來，有一次因為失眠去看精神科，醫生說我：『腦波動過快』，一直在接收訊息。」不累嗎？「是真的蠻累人的，但至少我不討厭。」享受自虐？「我不覺得是自虐，蠻過癮的。」

HUSH說起拍攝前幾天手機在國外被偷了，「現代人拜手機網路之賜，人生像是多了一倍，不停接收訊息，卻沒時間消化，那個晚上沒有手機，我甚麼都不能做，只能想事情，當下你會有種自己重新運作的感覺。」想通了甚麼？「我跟大多數的人都很幸運，不需要鋌而走險求溫飽，偷我手機的人或許得靠這部手機才能活下去。」HUSH說強迫自己正面，那是個選擇。

其實每個人都有雙面性格，HUSH用「複雜」來形容自己，愛想東想西，加上又是念哲學系，「但我很享受想很多的過程。魔鬼、愛人，哪個最像我？ 應該是魔鬼吧，因為是魔羯座的象徵。」

就像HUSH拍攝當天選擇穿上整身Vivienne Westwood，「我最愛Vivivenne Westwood對於性別的模糊，對我而言，顏色、衣服都不該有性別區分。」上衣側邊挖大洞，假兩件長褲，對於一般人而言不是那麼好駕馭，「穿衣服就是要爽，就是要讓大家看」HUSH 再次強調。

就像HUSH拍攝當天選擇穿上整身Vivienne Westwood，「我最愛Vivivenne Westwood對於性別的模糊，對我而言，顏色、衣服都不該有性別區分。」上衣側邊挖大洞，假兩件長褲，對於一般人而言不是那麼好駕馭，「穿衣服就是要爽，就是要讓大家看」HUSH 再次強調（KEEDAN）

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