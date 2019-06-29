【Moomin】夥拍日系陶瓷單位amabro　傳統有田燒技法打造姆明家品

和米奇老鼠與Hello Kitty一樣，由Tove Jansson創製的小肥肥一族Moomins，老早就不再單單卡通人物或經典文學作品，而是永垂不朽的流行文化Icon矣！所推出的單品非但叫小朋友歡喜雀躍，就連成年人以至品味之士，亦每每因其精美作品而為之心折。

Moomin創作人Tove Jansson。

田燒技至今經已有400年歷史。

Moomin × amabro系列。（okura）

就例如創立於2009年的amabro，是一個致力弘揚日本陶瓷工藝的東京品牌，專注地以日本國寶級陶瓷技藝有田燒為基軸，刻意將當代潮流元素，注入到這門已經有400歷史的傳統手藝之中，為人類文明增添優美的新舊結合。日前這個品牌就有興奮的全新企劃出爐，就成功與Moomins合作，將小肥肥一族如姆明一家四口、史力奇、阿美等經典角色，以有田燒技法製成限定茶碗及豬口杯，古樸的陶瓷器具上，以淡淡然方式添上了生動幽默的卡通圖案，既具日本風情，也流露出北歐神采，放置在家中，自然更具品味。

屬初期伊萬里的名作染付山水圖大鉢，現藏大和文華館。（網上圖片）

屬柿右衛門様式的色繪花鳥文六角壺是17世絕的作品，現在收藏於東京國立博物館。（網上圖片）

那麼有田燒又是何方神聖呢？其實它可是日本最知名的陶瓷製作技藝，源自日本九州的肥前町，相傳源自萬曆朝鮮戰爭移居日本的朝鮮陶瓷匠李參平（日本名稱：金ヶ江 三兵衛），留意有田燒是一個廣義上的統稱，內裡細分，又會因為特殊的時期或地區而區分成伊萬里、古九谷樣式、柿右衛門樣式、金襴手等各種流派，初期伊萬里只能夠陶製出藍色，後來色彩上才漸漸多樣化。

金襴手陶瓷明顯再精雕細琢。（網上圖片）

至於金襴手則是相對後期才出現的一種形式，隨着陶瓷技術上的日趨成熟而使其工藝更加複雜，加上當時海航科技發展迅速，東西方的貿易互動愈來愈多，金襴手陶瓷憑藉精緻高貴的形象，終於成功在歐洲國度大受歡迎，定義了有田燒在國際間的藝術地位，更使到有田燒作品漸漸融入了西方元素，從原來的山水秀逸、梅蘭菊竹之境，融合各式各樣的西洋畫風，久而久之也將生活中的小物件，以小圖像方式注入上繪（即上色）工序之中，仿如今次的Moomin合作系列一樣，為生活家品增加了一份玩味的幽默感。

往後的有田燒，不時加入點點西式生活元素。（網上圖片）

至於有田燒的作品價值如何？當然有平有貴吧，既有東京國立博物館、三得利美術館等頂尖天價珍藏；也有平易近人卻仍然精美的民間工藝版本，好像今次Moomin × amabro系列般，每件作品就不過盛惠$250元，叫普羅大眾也負擔得起。（OKURA STORE有售）

將生活中的小物件，以小圖像方式注入上繪工序之中。（網上圖片）