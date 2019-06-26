【rov】只賣一、兩個款式的波鞋新貴　紐約設計意大利手工製造

近年常被人提及的「低調風球鞋」，內裡大致細分為兩種流派，一種是以Novesta、Walsh、Spalwart為首的復古風品味，以舊時代的跑步鞋於依歸，深具蘇聯共產時代或昔日奧運會氛圍，以「偽老土」方式，將古樸風味征服當前時裝界，深得民心。另一種則是以Common Projects、Filling Pieces和FEIT等品牌作主的當代路線，同樣擺脫Daddy Shoes講求Function和搶眼度的招搖形式，卻未有追求復古，而推崇知性摩登簡約，鞋面結構簡單，卻偏用上優質皮革和上乘手工製造，令人為之著迷，今日介紹的rov，正正是當代路線的新興代表，雖然目前在港人氣還不算高，卻隱然有超越Common Projects的潛力。

Common Projects的Achilles為球鞋高級時裝化的里程碑式作品。（網上圖片）

雖然話波鞋的發源地就是在美國，不過論到造鞋手工的精細，就終歸以歐洲更勝一籌，特別是皮革處理上，意大利源遠流長的皮革工藝更使它傲視同儕，所以2004年當Prathan Poopat和Flavio Girolami創立Common Projects之時，就毅然以美國作為設計中心，卻將製作工場移師至意大利，如此球鞋這種富有阿美利堅色彩的產物，就一下子增添了歐陸工匠職人的文藝氣息，繼而衍生出「手工波鞋」這一概念出來。近代波鞋之所以成功全面打進高級時裝市場，Dior Homme German Trainer、Rick Owens Geobasket和Common Projects的Achilles可謂居功至偉，而Rick Owens和Common Projects都有一明顯同通點，就是美國品牌，卻同樣推崇意大利製造。

rov品牌Logo。（rov）

rov Sneaker Basic 123 Army，這品牌的球鞋來來去去就是這個樣子了，售€232歐元。（rov）

而2017年創立的rov同樣與前輩們有着共通處，以美國為重心，成立於紐約Brooklyn布魯克林，並以當地為設計基地，而製作工序則交由意大利工場製造（品牌的母公司為Squarzi Group，是意國知名服裝企業），希望將Brooklyn的創意玩味與意大利經典手工藝融合起來，製作出歷久常新也高雅耐用的球鞋，絕不會穿上一、兩年就變得過氣落伍。

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正正是Sell經典和永恆，所以rov目前鞋履作品的變化並不大，從他們的官方網店所見，無論是「Basic Series」定還是「Play Series」系列也好，rov基本上就只有一、兩個款式！都是以素色真皮作為基調，再結合橡膠鞋底就是了，外型輪廓上或許和許多品牌出品大同小異，但一來用料、手工上一定精細許多。而且細心觀察，這個品牌還是千變萬化，因為縱使鞋型不變，rov設計團隊仍然在顏色配置上，花了許多心機，明顯之處是瘋狂在鞋舌、鞋踭位和鞋大底等部件上大玩撞色，或在加上工業風印字，為低調鞋面添置新意；有時更大玩奇怪物料，將鞋面構置成Metallic反光皮革，或於鞋踭加入毛絨絨的人造皮草等等，再配合中性設計，委實男女皆宜。