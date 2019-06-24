【藍染藝術】本地職人百川特製古布紙鶴　為舊布碎再添新意義

近年藍染工藝風潮持續，不止在日本，就便在香地的古着或職人界別同樣好生興旺，各式各樣的Boro襤褸、古着圍巾以至職人製包袋，都被一眾同味之士熱切追捧，堪稱一物難求。不過除了上述的服裝配件外，對於這種源遠流長的傳統工藝，大家還覺得它可有其他意想不到的創意改造和發明呢？

藍染工藝風潮近年好生興旺。（百川）

其實尚有許多，例如Porter Classic主理人吉田克幸就將藍染布，製作成美式西裝褸及棒球褸；本地工藝品牌Simple Union則改造成古布AirPods Case；至於另一知名手作單位百川，最近就嘗試將古布摺成的骰小巧的紙鶴（應該是布鶴才對），如此精妙都諗得出，委實創意無限。

每隻古布紙鶴圖案各異。（百川）

百川主理人Brian。

據百川主理人Brian透露，其實每次花長時間製作完襤褸袋或銀器與古布合一的Medicine Bag、銀包等招牌單品之後，工作台之上都會遺下了許多盛餘小布碎，通常面積都只有10-15CM左右，掉了固然可惜，但其實細小的面積亦不能當真製作出甚麼實用單品，不斷思前想後，終於一日靈光一閃，就將它們摺疊成布鶴，摺紙鶴是年輕人的小興趣或民間玩意兒，現在經Brian匠心獨運，卻下一子昇華成富有歷史價值的工藝品。

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事關摺成鶴的舊古布非但有着自身歷史意義，更各自有自成一派的工藝價值，除藍染布外，亦有紮染，有些布則是用型染技法製成（日本傳統染色工藝，先利用型紙鏤刻花紋圖案，繼而隔住型版覆來染布，染出圖案，源自15世紀，盛行於琉球群島一帶）；亦有源自印度的更紗染色技術，可見小小的一隻紙鶴，背後仍然隱藏着玄奧的學問於其中。

更紗布。

最後大家應該很想知如何購買到這隻布鶴了吧？不過據Brian這些小工藝品可是非賣品來的，不作公開發售，只會在擺賣市集的期間送贈志同道合的知音人，換言之是可遇不可求，實在叫人趨之若鶩。