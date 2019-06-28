【逃犯條例】Nike放棄UNDERCOVER登大陸　耐克在中國市場有多大？

香港反逃犯修訂條例示威引來各地關注。日牌UNDERCOVER早前在Instagram聲援港人，卻惹來不少中國網民不滿，連鎖反應下，就連Nike也取消發布與UNDERCOVER的聯乘系列。 Nike這次臨陣煞停聯乘球鞋上架，難免令人聯想到品牌近年在中國市場風生水起……

Nike x UNDERCOVER聯乘系列將不會於內地上架。（網上圖片）

近日G20峰會，港人反逃犯條例聲音依然高漲。另一邊廂，日牌UNDERCOVER亦因在IG為港人發聲，而引來一連串風波：先是被大陸網購平台下架，日前更被Nike叫停在內地發布聯乘系列。大陸零售商 YY.com 已在官方社交平台表示，因Nike緊急通知，聯乘Daybreak鞋款將不會在平台發售。而Nike亦曾口頭表示，基於內地消費者反應，部份聯乘商品將不會上架。縱然品牌至今尚未就停售事件發表官方聲明，但大眾不難推測，是次風波與UNDERCOVER聲援反送中，觸動大陸網民神經有關。

Nike這次卻臨陣退縮，原因相信是品牌近年在大陸發展迅速。Nike過去一直面對北美市場業績下滑的壓力，2018年受美國稅改法案影響，品牌表現疲軟，單計第三季度更淨虧損逾9億美元。其中，在北美市場，不論是盈利或是市場佔比，均遭競爭對手adidas蠶食。雖然Nike北美業務於去年年底恢復增長，但銷售額同比增長不過3%，數字未算過份顯著。

在北美市場疲弱之際，Nike唯有積極拓展海外市場，而中國消費者似乎成為了品牌的最後一根稻草。大陸零售市場向來難以捉摸，但最近幾年，Nike在中國卻急速發展，品牌近年革新內地經營策略，選擇把店舖資源集中於內地大城市，並大力發展網購平台，其中天貓商城更是Nike重點所在，自2012年品牌登陸天貓至今，內地粉絲人數已超1,800萬。2018年，Nike再度與天貓合作，在「超級品牌日」推出一系列Air Max鞋款，開售僅五分鐘，銷售額已突破1,000萬元；而單是雙十一當天，Nike成交額更突破十億元。今年，Nike在大陸越戰越勇，第三季度業績同比增長24%，至今連續三年錄得盈利。至於第四季度，Nike更預測在大陸營收高達16.12億美元，雖然數字上及不上北美市場的40.8億美元，但大陸9.8%的同比增長，拋離北美的5.3%，可見中國市場仍是「錢」途無限的大金礦。

去年10月Nike在上海開設樓高四層旗艦店（VCG）

Nike在中國市場風生水起，為大陸消費者「量身訂造」產品和銷售策略亦在所難免，以免Dolce & Gabbana辱華廣告、GAP的中國地圖沒包括台灣等觸動大陸網民玻璃心事件再次發生，到底事先叫停好，還是事後道歉好？