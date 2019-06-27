【逃犯條例】UNDERCOVER被消失　聯乘Nike系列在中國亦難逃一劫？

六月的香港滿城風雨，就連發文支持香港的日本品牌UNDERCOVER也不能倖免，不但被政治敏感的內地網民抵制，亦先後被內地網購網站將其產品下架。 如今連近日熱炒的Nike與UNDERCOVER合作系列，也要絕跡中國市場？

Nike × UNDERCOVER聯乘系列停止於中國地區發售。（Nike）

較早前英國《金融時報》（Financial Times）報導指出，因UNDERCOVER曾發文支持香港進行反對逃犯條例抗議引起內地網民不滿，令Nike停止發售於中國地區與UNDERCOVER聯乘系列。而中國零售商YYSports亦在社交媒體透露，Nike在UNDERCOVER發文事件後曾發出緊急通知，取消聯乘系列原訂6月14日發布日。但官方Nike尚未就停售事件發表正式評論。

其實早前曾將UNDERCOVER下架的內地網購網站，已若無其事地把所有產品重新上線，善忘如此的內地同胞面對Dolce & Gabbana辱華事件的重大耻辱也能在數個月間忘記得一乾二淨，一些不關自身權益的事件相信會更快抛諸腦後。相信Nike亦不會擔心貨量囤積的問題，因為這次聯乘極為搶手，如​只要把貨品轉到香港地區發售，對於香港波鞋迷來說絕對是天大喜訊！